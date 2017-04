Senador Araújo pide al Congreso no aprobar beneficios políticos para las Farc

En plenaria de Senado durante el debate al proyecto de ley para otorgar beneficios políticos al grupo guerrillero de las Farc, el congresista Fernando Araújo recordó que la ciudadanía a través del voto popular rechazó los acuerdos de La Habana, incluida la elegibilidad política para autores de crímenes de lesa humanidad.

Así mismo, el senador hizo un llamado a los legisladores a no seguir aprobando este tipo de proyectos del acuerdo que lesionan la democracia, “quienes firmaron eso fueron Santos y Timochencko, no el Congreso, ustedes no están obligados a aprobar lo que el pueblo de manera soberana rechazó”, dijo.

“Con esto pretenden entregarle 10 curules a los terroristas de las Farc, sin exigirles que paguen un solo día de cárcel, sin exigirles que no puedan participar aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, como la violación de niñas, abortos sistemáticos, la siembra de minas antipersona, las bombas, secuestro, etc”, puntualizó.

Araújo concluyó su intervención exhortando a los congresistas a que voten de manera coherente, y rechacen que quienes están manchados de sangre y combinaron las formas de lucha obtengan beneficios, “en Colombia no se puede seguir dando el mal ejemplo de que ser pillo paga”.