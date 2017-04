Día Mundial de la Tierra, el debate sobre el “cambio climático” y las razones para celebrar en Colombia

–Con ocasión del “día mundial de la tierra”, este 22 de abril, volvió a agitarse el debate sobre el “cambio climático” y en medio de este, se trajo nuevamente a colación la posición que como candidato y como presidente electo de los Estados Unidos fijó Donald Trump, quien simplemente consideró el hecho “un cuento chino” y “una falsa alarma”, además de “un efecto menor” las consecuencias del calentamiento del planeta.

De acuerdo con los científicos, el cambio climático es producto del exceso de calor, las inundaciones en algunas zonas y las sequías extremas en otras partes del planeta.

El 6 de noviembre de 2016, Donald Trump aseguró:

“El concepto de calentamiento global fue inventado por los chinos para lograr que la industria norteamericana dejara de ser competitiva”.

En su cuenta en Twitter, Trump, además, se pronunció sobre las energías renovables: “Las turbinas de viento son la peor amenaza contra las águilas calvas y las águila reales… Lo que dicen los medios sobre el calentamiento global es ficción”.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2016, recien elegido presidente, en una entrevista con el programa Fox News Sunday, le preguntaron a Donald Trump:

“¿Usted piensa que el cambio climático es una cosa real? ? ¿Hay cambio climático causado por el hombre?

Trump respondió:

“Creo que hay un cambio en el clima. No soy un gran creyente del cambio climático de origen humano. No soy un gran creyente. Sin duda está ocurriendo un cambio en el tiempo , si nos fijamos, tenían un enfriamiento global en la década de 1920 y ahora tienen el calentamiento global, aunque ahora no saben si tienen el calentamiento global. Lo llaman todo tipo de cosas diferentes; Ahora están usando “clima extremo” más que ninguna otra frase. No soy , sé que decir ésto me hace daño en este tema, y sé que probablemente me ven como un asesino con este tema , pero no soy un creyente. Tal vez hay un efecto menor, pero yo no soy un gran creyente en el cambio climático por acción del hombre”.

Entonces, se produjeron reacciones de todo tipo frente a los pronunciamientos del nuevo mandatario estadounidense.

Las publicaciones destacaron que el 97% de los científicos del clima coincidieron en afirmar que el cambio climático es real y es debido a la actividad humana.

Un grupo de 375 especialistas, entre ellos 30 premios Nobel públicó una carta explicándole a Trump que “el cambio climático provocado por los seres humanos no es una creencia, un engaño o una conspiración. Es una realidad física”.

El documento detalló que “los combustibles fósiles alimentaron la revolución industrial. Sin embargo, la combustión de petróleo, carbón y gas también causó la mayor parte del aumento histórico en los niveles atmosféricos de gases de efecto invernadero que atrapan el calor. Este aumento de los gases de efecto invernadero está cambiando el clima de la Tierra (…) La ciencia básica de cómo los gases de invernadero atrapan el calor es clara y lo ha sido durante más de un siglo”.

Contrariamente, como Trump, una minoría de instituciones, como el Instituto Heartland o el Instituto para la Investigación de la Energía (IER, por sus siglas en inglés), negó que este proceso de calentamiento global exista o se deba a la acción del ser humano.

Autores de siete estudios de consenso climático, coescribieron y publicaron en Environmental Research Letters un texto para dejar en claro la relación entre la actividad humana y el clima, destacó entonces Univisión .

En el documento detallaron que si bien el “consenso de los expertos” puede variar dependiendo de cómo se mida, entre el 90% y el 100% de los científicos están de acuerdo con que los seres humanos son responsables del cambio de clima.

DIA MUNDIAL DE LA TIERRA

La Organización de Naciones Unidsa, ONU, notificó en la fecha que “celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento” y además formuló los siguientes planteamientos:

Con esta celebración admitimos la responsabilidad colectiva, como nos recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar la harmonía con la naturaleza y la Madre Tierra para alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras.

Este día nos brinda la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan.

En 2017, la campaña se denomina «Alfabetización medioambiental y climática».

La educación constituye los cimientos del progreso. Necesitamos que la ciudadanía mundial conozca los conceptos sobre el cambio climático y sea consciente de la amenaza sin precedentes para el planeta. El conocimiento nos empoderará a todos y nos llevará a tomar medidas para defender el medio ambiente.

La alfabetización medioambiental y climática no es solo el motor que genera votantes concienciados por las cuestiones ecológicas y promueve legislación en este ámbito, sino que también acelera el desarrollo de tecnologías y empleos respetuosos con el medio ambiente.

GREEMPAECE

Este 22 de abril, 192 países se dedican a recordar que los recursos naturales son vitales para la supervivencia humana, señaló la ambientalista organización Greempeace.

Y al efecto recordó los retos para este 2017:

-Lograr una Ley de cambio climático y transición energética para que España contribuya al objetivo mundial de evitar un calentamiento de 1,5 ºC y planifique el abandono de las energías sucias.

-Lograr una ley estatal que prohíba el fracking, las prospecciones y la explotación de hidrocarburos en todo el Estado.

-Declarar la creación de un Santuario en las aguas internacionales del Ártico.

-Lograr el cierre ordenado de las centrales nucleares y un plan de cierre para el 2025 del carbón garantizando empleos sostenibles.

-Derogar la reforma de la ley Mordaza.

-Reducir el consumo. Poner freno al desmesurado incremento de la producción, el hiperconsumo y sus consecuencias ambientales.

-Derribar el hotel ilegal de El Algarrobico. Y derogar la reforma de la Ley de Costas para impedir el estallido de una nueva burbuja inmobiliaria en el litoral.

-Apoyo del Gobierno a la prohibición total de cuatro insecticidas peligrosos para las abejas a nivel comunitario. Y conseguir la prohibición del herbicida glifosato en la UE.

-Una correcta política de gestión de los residuos y el abandono definitivo de la incineración de residuos.

EN COLOMBIA

Greempeace expuso “las 15 razones para celebrar el Día de la Tierra en Colombia”.

Advirtió que en nuestro país, uno de los lugares más biodiversos del planeta, hay miles de razones por las cuales celebrar esta fecha. Estas son algunas de ellas (ilustradas con las fotografías adjuntas):

1. Colombia ocupa el 1% de la superficie de la tierra. Sin embargo, alberga el 10% de la fauna y flora de del planeta y hace parte de las 12 naciones megadiversas del mundo.

2. En territorio colombiano existen 314 tipos de ecosistemas continentales y costeros.

3. En el país hay 36 complejos de páramos que cubren 2.906.137 hectáreas, es decir 3% de la superficie colombiana.

4. Es la nación con mayor diversidad de aves en el mundo, con 1.876 especies. Además, es el hábitat de 3.273 especies de mariposas.

5. En América existen 11.641 clases de orquídeas y el 34,4% de ellas crece en Colombia. Esto convierte al país en el primero en diversidad de orquídeas (4.010 especies) y en el segundo en variedad de plantas: 41.000 especies.

6. Para completar la lista de los primeros lugares, el país es el tercero en diversidad de reptiles (524 especies) y palmas (231) y el cuarto en clases de mamíferos (479).

7. Es uno de los ocho países que conforman la Amazonía. Es responsable del 7, 94% de esta región que se extiende por 6.7 millones de km2 de bosque, que alberga el 20% del agua dulce del planeta y donde habitan más de 350 grupos indígenas.

8. Cuenta con 59 áreas protegidas y 29 de ellas tienen vocación ecoturística. Los Parques Nacionales Naturales son un destino ambiental cada vez más elegido por los turistas, muestra de ello fue el récord de visitantes (1.446.716) que alcanzaron en 2016.

9. El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete es el más grande de Colombia. Conocido como el ‘mundo perdido’ del sur del país, este paraíso natural tiene una extensión de 2.782.352 hectáreas y de lo poco que se conoce se sabe que cuenta con una serie de pictografías de comunidades muy antiguas presentes en el continente.

10. El Escudo Guayanés es una formación geológica que se extiende por Colombia, Venezuela y Brasil. En el país ocupa cuatro departamentos: Caquetá, Guainía, Vaupés y Vichada y allí se encuentra una de las rocas más antiguas de la Tierra, con 1.300 millones de años.

11. 5.776 especies de árboles convierten al país en el segundo con mayor número después de Brasil.

12. Los humedales son el mejor secreto del país para protegerse contra de los fenómenos naturales. Según el Instituto Humboldt, “los humedales son reservorios de agua para las temporadas secas y esponjas que absorben en las épocas de lluvias intensas”. Contamos con 30 millones de hectáreas, es decir, 20% del territorio nacional, en más de 55 tipos –hasta ahora identificados- como ciénagas, marismas, manglares, lagunas, aguas termales, entre otros.

13. En los humedales recuperados en Bogotá se pueden observar algunas especies representativas como el tigrillo (Leopardus tigrinus), el felino más pequeño de Suramérica, la pava andina (Penelope montagnii) y el curí (Cavia anolaimae).

14. Antioquia alberga 25% de las aves del país, 19% de los mamíferos, 10% de las plantas vasculares y 4% de los anfibios. Medellín es una de las ciudades pioneras en políticas de biodiversidad, pues fue la primera en realizar gestión ambiental en centros urbanos.

15. El Parque Nacional Natural Amacayacu está ubicado en el trapecio amazónico al sur del departamento del Amazonas. Su nombre significa ‘río de las hamacas’ en quechua y es el lugar con el mayor número de reptiles del país, además habitan 150 especies de mamíferos entre los que se encuentran algunas especies vulnerables como los delfines de río y los micos churucos.