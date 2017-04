La madre tierra de día y de noche vista desde el Espacio; maravillosas postales de la NASA en el Día Mundial de nuestra casa

–La Agencia Espacial norteamericana NASA se regodeó este sábado celebrando el Día Mundial de la Tierra mostrando maravillosas postales del globo terráqueo captadas desde el espacio.

“Nuestro planeta es hermoso. En honor al Día de la Tierra 2017, disfrutar de Ultra Alta Definición vistas de nuestro planeta capturados de 250 millas de altura en la Estación Espacial Internacional!”, reseñó la NASA en su cuenta en Twitter para presentar este video:

This #EarthDay watch views of our planet from 250 miles up on the space station in its full 4K glory on YouTube: https://t.co/Q0ZcnmicKk pic.twitter.com/cZYWtSsJMS — Intl. Space Station (@Space_Station) April 22, 2017

Desde el punto de vista del espacio, la tripulación del Apolo 17 vio “nuestra canica azul” en su camino a la luna, precisa y muestra a América:

La NASA también nos invita a tomarnos “unos minutos este # EarthDay admirar nuestro planeta impresionante en todo su esplendor a través de los ojos de @ Astro_Jeff bordo de la estación espacial”:

Take a few minutes this #EarthDay to admire our breathtaking planet in all its glory through the eyes of @Astro_Jeff aboard space station. pic.twitter.com/axiUekmdly — Intl. Space Station (@Space_Station) April 22, 2017

Pero también es indescriptible la tierra de noche vista desde el espacio:

O mejor así, a lo ancho, donde se destaca por la luz artificial:

Y qué tal este otro ángulo:

Y este es, como lo reseña la NASA, “otro punto de vista de nuestra casa para # EarthDay muestra los satélites de vigilancia global de la precipitación”:

Painting the world w/ water! Another view of our home for #EarthDay shows satellites monitoring global precipitation https://t.co/eMhD30zlJu pic.twitter.com/dHTTyFfy0R — NASA (@NASA) April 22, 2017

Y para terminar:

¿Por qué estamos publicando esta foto de Saturno el # EarthDay ? Ver punto brillante? Esa es la Tierra, como se ve desde @ CassiniSaturn :http: //

Esta es la explicación de la NASA: En esta imagen tomada rara el 19 de julio de 2013, la cámara gran angular de la nave espacial Cassini de la NASA ha capturado los anillos de Saturno y nuestro planeta Tierra y su luna en el mismo marco. Es sólo una huella en un mosaico de 33 huellas que cubren todo el sistema de anillo de Saturno (incluyendo Saturno sí mismo). En cada huella, se tomaron imágenes de diferentes filtros espectrales para un total de 323 imágenes: algunas fueron tomadas con fines científicos y otros para producir un mosaico de color natural. Esta es la única huella de gran angular que tiene el sistema Tierra-Luna en ella.