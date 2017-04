El respaldo de las Farc al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Loterias

Resultados de loterías y chances del 22 de abril en el territorio colombiano:

Baloto 15 – 28 – 36 – 37 – 41 – Super balota 10

Revancha 3 – 9 – 10 – 21 – 40 – Super balota 10

Boyacá 0036 – Serie 293

Cauca 9481 – Serie 033

DORADO

Mañana 8076 – Tarde 7116 – Noche 4005

SUPER ASTRO SOL

4254 – Signo Tauro

SUPER ASTRO LUNA:

1743 – Signo Aries

CHONTICO:

Día 8528 – Noche 8267

PAISITA:

Día 7904 – Noche 3033

CAFETERITO:

Tarde 8576 – Noche 1818

PIJAO:

8674

CASH THREE:

Día 508 – Noche 308

PLAY FOUR:

Día 9573 – Noche 6910

EVENING:

7471

WIN FOUR:

0778

SAMAN:

2855

SINUANO:

Día 9902 – Noche 5378

CULONA:

4804

CARIBEÑA:

Dia 9693 – Noche 7715

MOTILÓN:

Tarde 5517 – Noche 3512

LA BOLITA

Día 3856 – Noche 6199

COLONO:

5490

LA FANTASTICA:

Día 9217 – Noche 7557