Bogotá se promociona en México como plataforma para inversionistas mexicanos

En la última década, los inversionistas mexicanos han visto a Colombia como un gran mercado para sus servicios y productos y puente para conquistar otros destinos de Suramérica.

En 10 años, Colombia ha recibido desde México 49 proyectos de inversión por un monto aproximado de US$2.241 millones, que han creado cerca de 5.740 puestos de trabajo.

De este monto, Bogotá ha recibido 25 proyectos por un total de US$565 millones, que generaron 3.191 nuevos empleos. Es decir, 51% de toda la inversión mexicana se ha concentrado en Bogotá, atrayendo el 25.2% del capital invertido y el 55,6% de los empleos. De esta forma, el país azteca es el noveno en el ranking de los principales montos de inversión greenfield en Bogotá en la última década.

De las 27 compañías mexicanas destacan Claro, Coca Cola Femsa, la panificadora Grupo Bimbo, la cementera Cemex, la firma de telecomunicaciones América Móvil o la cadena de exhibición cinematográfica Cinépolis.

Los sectores que más atraen a la industria mexicana en Bogotá son las comunicaciones, con 4 proyectos con inversiones que superan los 227 millones de dólares y agrupan el 40% de toda la inversión del país norteamericano. También se destacan los sectores de Software y servicios IT, además de Alimentos procesados con 18% y 10% respectivamente.

“México ha sido un país prioritario en nuestra estrategia de promoción de inversión extranjera a nivel mundial. En los últimos años, desde Invest in Bogota, hemos apoyado a diferentes empresas como Anfitriones, Advenio y MDY Contact Center, expertas en servicios de negocio, a la cadena hotelera City Express, la farmacéutica Pisa, a Envases Universales, dedicados a productos de consumo y a CMCAsfalto, firma del sector de manufacturas”, expresó Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogota.

En este camino, Invest in Bogota desarrolló una campaña de promoción con 12 potenciales inversionistas de alimentos y bebidas y materiales de construcción, dos sectores que en los últimos años han tenido un sólido crecimiento, duplicando y hasta triplicando su volumen de ventas.

Bogotá es el principal mercado de Colombia y mayor centro de producción de alimentos y bebidas. Absorbe el 43% de las ventas del sector, es domicilio de 46 de las 100 principales empresas de esta industria y es el generador de cerca del 60% de las importaciones colombianas y receptor del 30% de las importaciones de bebidas y alimentos.

En temas de construcción, la capital cuenta con la mayor actividad edificadora de Colombia. El 30% de las construcciones activas del país se concentran en Bogotá y Cundinamarca. Un 90% de las actividades del sector de construcción en Bogotá Región se han enfocado en los segmentos de vivienda (74%), oficinas (10%) y comercio (6%).

El balance que arroja el análisis de las empresas extranjeras instaladas en Colombia que escogen a Bogotá como su centro de operaciones demuestra que es un destino prioritario para negocios. De las 100 empresas más importantes de Latinoamérica, 15 están ubicadas en Bogotá.

Entre las razones que más destacan los inversionistas en optar invertir en Bogotá son su ubicación estratégica en el centro del continente, que permite un fácil acceso a mercados internacionales, su oferta de cinco zonas francas y su fuerza laboral calificada. Bogotá es considerada como una de las ciudades más competitivas y con mejor entorno para hacer negocios en América Latina por distintos rankings como el de FDI American cities of the future 2017-2018, el de A.T. Kearney Global cities, y el de América Economía de mejores ciudades para hacer negocios, entre otros.