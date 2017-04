El 68% de los egresados del SENA logran vincularse en el mercado laboral

Desde que inició el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el SENA emprendió uno de sus retos más importantes: aumentar la empleabilidad de los egresados de la Entidad. La meta para 2018 es llegar al 75% de los egresados con trabajo decente, y los resultados de los últimos años indican un buen camino para lograrlo.



“En varios programas de formación ya hemos superado el objetivo. En los sectores de minería, transporte y electricidad, la tasa de vinculación de los egresados ronda el 77 y 79%. Esto quiere decir que hemos logrado mayor pertinencia entre la formación y las necesidades de los empresarios y las regiones del país”, expresó María Andrea Nieto, directora general (e) de la Entidad.

Una muestra de los buenos resultados se encuentra en Frank Mesa Franco, egresado en el 2016 del programa Técnico en Mantenimiento de Equipos de Refrigeración, Climatización y Ventilación, quien actualmente trabaja en la empresa Aireclimaster de la ciudad de Cali.

“Mis jefes se sienten muy satisfechos con mi trabajo, reconocen la excelente formación que he recibido en el SENA y, a pesar del poco tiempo que llevo con la empresa, cada día me entregan más responsabilidades”, manifestó Mesa franco.

De su paso por la Entidad, Frank destaca la calidad de la formación recibida, la cual “ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, ya que no solo me ayudaron a edificar mi proyecto de vida sino que me han forjado como persona íntegra, abriéndome las puertas del mundo laboral”.

Los logros de este joven de 25 años se han convertido en satisfacciones para toda su familia, como lo expresa su padre, el señor Jhon Jairo Mesa Valencia, “las alegrías que nos ha dado Frank son innumerables, como líder y como profesional, gracias al SENA mi hijo ha dado un cambio de vida impresionante y eso nos llena de orgullo a todos”.

A nivel general, la tasa de vinculación laboral de los egresados de la Entidad pasó del 35% en 2010 al 68% en 2017. En otras palabras, esto quiere decir que hoy en día 2 de cada 3 aprendices consiguen un empleo digno y formal tan pronto concluyen sus procesos de formación.