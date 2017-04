El triunfo del Barcelona frente al Real Madrid: Todos los elogios para Messi y sus 500 goles

–Este lunes, todos los elogios son para Lio Messi, tras el triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid y los 500 goles que ajustó en el club. Los hinchas han venido interactuando a través de las redes sociales para “endiosarlo”.

Por su parte, Messi envió este mensaje a través de su cuenta en Facebook:

Los videos se multiplican…Este sobre el puntillazo, en el último suspiro del partido frente al Real Madrid…

Lionel Messi scoring his 500th goal is something but the voice of @RayHudson following that is priceless! #elclasico #messi pic.twitter.com/DPGiNwXIaC

En otro formato:

Las dos caracas. Messi celebra…

Mientras Critiano Ronaldo…

When you learn so hard but still can't beat that one guy in your class ???. #Messi is King ? pic.twitter.com/f4SXSXa4X9

— Mes Que Un Club (@prez_miha) April 23, 2017