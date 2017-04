Ford inaugura centro de distribución de partes en el Caribe colombiano en Cartagena

?En los 23.000 metros cuadrados del Centro de Distribución de Logística Internacional (Cdli), ubicado en el Puerto de Cartagena, operan firmas que son líderes mundiales como Pirelli, Bayer, RedBull, Directv, que han encontrado a un aliado estratégico para el desarrollo de sus líneas de negocio.

El fabricante de autos estadounidense Ford inauguró su Centro de Distribución de Partes en el Caribe colombiano con sede en Contecar y operado por Almaviva, informó la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.

Se trata de una muestra más de la confianza depositada por los inversionistas extranjeros en la economía colombiana y en las oportunidades que ofrece la que es considerada la terminal más moderna de esta parte del Mar Caribe.

El Puerto de Cartagena se ubica a la vanguardia en la movilización de carga gracias al impulso y apoyo dado por el Gobierno a su modernización y ampliación.

A la ceremonia de inauguración asistió, entre otros, la presidenta de Ford Colombia, Luz Helena del Castillo acompañada de sus principales clientes entre ellos los gerentes de los concesionaros ubicados en los 7 departamentos de la costa Atlántica y de otras ciudades como Medellín, Bogotá y Manizales.

“Si bien los barcos son aquello que nos conecta con las grandes autopistas del comercio internacional, no hacemos nada si no tenemos un servicio logístico y de innovación para las cargas que estas grandes rutas proporcionan. Es por esto que no solo invertimos en infraestructura portuaria, también invertimos en infraestructura logística”, expresó el director comercial del Puerto, Giovanni Benedetti.

Este centro de distribución cuenta con un portafolio de servicios que se adapta a las necesidades de cada uno de sus clientes. En el caso de Ford, se instalaron una serie estanterías, anaqueles y repisas necesarias para el almacenamiento de las diferentes autopartes.

