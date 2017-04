Graves hallazgos de la Contraloría General en la ANTV

Según la La Contraloría, se hicieron cuatro hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y dos con posible carácter penal, por $4.000 millones: “tras considerar que hay sustento en una denuncia que recibió según la cual la ATNV suscribió dos contratos con la Universidad Nacional de Colombia (048 de 2013 y 292 de 2015), con similar objeto y valor, y el mismo personal”.

La contraloría advirtió que: “ANTV opuso reserva legal sobre algunos documentos y respecto de otros manifestó que no se encontraban disponibles, dado que estaban en revisión. Fue así como la entidad no entregó a la Contraloría la totalidad de la información requerida, con el agravante que en sus respuestas la Directora de la TV manifestó que es potestativo de dicha Autoridad entregarla o no a la Contraloría”.

Según el ente de control, la Autoridad Nacional de Televisión incurrió en gastos injustificado en el contrato de junio de 2016 (el número 183). Este pacto buscaba dar “prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del contrato interadministrativo 292 de 2015, en el análisis y revisión de documentos referentes a los procesos de selección y adjudicación de espacios (CANAL UNO) y Televisión Abierta Nacional Privada. El valor del contrato es de $696 millones, con un plazo de ejecución de siete (7) meses”.

También se investiga que la ANTV no cuantificó en forma técnica ni detallada el valor de los contratos 183 y 158 de 2016, ni se sustentó técnicamente la conveniencia, oportunidad y justificación de esas contrataciones.