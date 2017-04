Policía busca a agresores de niña asesinada en Armero Guayabal

El coronel Marcelo Russi, comandante encargado de la Policía del Tolima, señaló este lunes que las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables por la muerte de la niña de tres años Sara Yolima Salazar, en hechos registrados en el municipio de Armero-Guayabal.

La niña se encontraba bajo el cuidado de unos familiares ya que sus padres trabajan en fincas y debían estar fuera de la casa por largas jornadas.

La madre de la menor señaló a medios de comunicación que “Solo la pude ver tres veces. Estaba toda demacrada, flaquita, prácticamente me la negaban. Fui a la Comisaría de Familia para decirles sobre el caso y no me pusieron cuidado tampoco”.

Sarita murió el sábado en una clínica de Ibagué a donde fue trasladada de urgencias luego de que su madrina la llevara al hospital de Armero.

Según el coronel Jorge Morales, comandante de la Policía de Ibagué, la niña presentaba trauma craneoencefálico severo, múltiples heridas en pecho y tórax y cortadas de arma blanca en ambas piernas. Además le habrían amputado parte de su dedo anular, estaba desnutrida y con signos de violencia sexual.

Las autoridades adelantan averiguaciones para dar con el paradero del agresor de Sara Yolima, mientras que los habitantes de Armero Guayabal le rindieron un multitudinario homenaje de despedida