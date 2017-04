Por Mauricio Botero Caicedo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha amenazado con revelar las grabaciones que contienen hasta los últimos detalles secretos – posiblemente inconfesables – de los Acuerdos de Paz de La Habana. La única esperanza que tenemos los colombianos es que Nico cante y haga efectiva su amenaza. Que sin más dilaciones en nos cuente ¿qué fue realmente lo qué pasó en La Habana? Canta Nico, canta…



– Que nos cuente ¿qué arreglos secretos o sórdidos se negociaron debajo de las mesa en Cuba? Canta Nico, canta…

– Que nos cuente ¿por qué este gobierno que se supone representaba a 49 millones de colombianos se bajo los pantalones ante las exigencias de 8.000 narcoterroristas? Canta Nico, canta…

– Que nos cuente ¿por qué a última hora los negociadores oficiales del gobierno como De la Calle y Jaramillo fueron relevados de sus cargos y reemplazados por personas de muy dudosa ortografía como Roy Barreras? Canta Nico, canta…

– Que nos cuente si en realidad ¿hubo o no hubo una Acuerdo secreto para implementar un gobierno de transición en el 2018? Canta Nico, canta…

– Que no diga de una vez por todas ¿si existió un entendimiento para permitirle a los narcoterroristas disfrutar sus recursos económicos obtenidos por el narcotráfico, la extorsión y el secuestro? Porque no es creíble que un Grupo que lleva 35 años traficando droga, secuestrando, contrabandeando, extorsionando, y adelantando enormes proyectos de minería ilegal, no tenga un centavo donde caerse muerto. Canta Nico, canta…

– Que Maduro nos cuente de una vez ¿qué es el arreglo que le ha solicitado el gobierno colombiano a Venezuela para hospedar, albergar y proteger en ese país a los narcoterroristas colombianos? Canta Nico, canta…

Maduro ha dicho públicamente que Castro y él fueron los que lograron la paz en Colombia. Si es verdad lo que este ‘bocón’ afirma, ¿por qué no nos cuenta de una vez qué fue lo que pasó en La Habana, con pelos y detalles y si fuera posible, con más pelos que detalles? Canta Nico, canta…