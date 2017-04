Constructores de Córdoba y Sucre prometen iniciar 4 mil viviendas con Mi Casa Ya este año

En Montería continuó el recorrido de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, por las asambleas regionales de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Esta vez con una gran noticia: los constructores de Córdoba y Sucre se comprometieron a iniciar este año 4 mil viviendas objeto de subsidios de Mi Casa Ya, con lo cual se completaron 139.500 unidades comprometidas por los empresarios del sector en 15 zonas del país.

El objetivo de Noguera es que al terminar el recorrido por todas las regionales del gremio esta semana, haya pactos que garanticen suficiente oferta para poner 144 mil subsidios de Mi Casa Ya, programa para personas que ganan hasta cuatro salarios mínimos mensuales, que quieren comprar por primera vez su casa propia y que pueden recibir ayudas en la cuota inicial y en la tasa de interés del crédito bancario.

“Queremos sellar compromisos entre todos: las autoridades locales, el Gobierno Nacional y los constructores. Que podamos llevar entre todos los subsidios de Mi Casa Ya a toda la región”, dijo Noguera ante los constructores presentes, y agregó que “es muy sencillo. Solo se necesita no haber sido beneficiado de un subsidio de vivienda en años anteriores, no ser propietario de vivienda, y para adquirir el cierre financiero no pueden estar reportados en las centrales de riesgo”.

El alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, señaló que “estamos preparados para el reto de seguir avanzando en construcción de vivienda en la ciudad, y desde luego muy complacido con esta ampliación de cobertura para llegar a más familias que necesitan tener techo propio. Montería tiene un déficit habitacional muy grande y también viviendas en alto riesgo, en condición de vulnerabilidad que necesitan pronto la reubicación, y Mi Casa Ya nos ayudará a seguir avanzando en la cobertura de vivienda”.

Durante su exposición, la Ministra señaló que en todo el país hay disponibles 144 mil subsidios para que personas de bajos ingresos puedan comprar una casa con ayuda del Gobierno Nacional. Además relató que por el lado de Córdoba, de los 58.561 hogares que pueden ser beneficiarios de Mi Casa Ya, hay 1.206 que hicieron el trámite de solicitud del crédito hipotecario y se encuentran habilitados, mientras que 195 ya tienen su subsidio asignado. En cuanto a Sucre, son 35.293 potenciales beneficiarios, 211 ya están habilitados y 29 cuentan con subsidio asignado. Frente a los proyectos, en Montería, Cereté y Planeta Rica hay nueve disponibles con 1.576 unidades esperando por compradores. En cuánto a Sucre, hay tres proyectos en Sincelejo con 471 unidades disponibles.

Con el recorrido de la ministra Noguera por las asambleas de Camacol se han logrado firmar compromisos con 15 regionales: con Cesar, por 7.500 unidades; con Huila, por 3 mil; Cúcuta y Nororiente, por 4 mil; Risaralda, por 6 mil; Boyacá, por 4.400; Bogotá y Cundinamarca, por 36 mil; Valle del Cauca, por 25 mil; Caldas, por 4.600; Atlántico, por 10 mil; Tolima, por 10 mil; Bolívar, por 5.400; Magdalena, por 3.600; Meta, por 6 mil; Santander, con 10 mil, y Córdoba y Sucre, por 4 mil.

“Nos vemos comprometidos con todo el gremio constructor para desarrollarlo y hacerlo cumplir. Las cifras anteriores demuestran que tanto Córdoba como Sucre a nivel regional de todos los municipios, así como nuestras capitales Sincelejo y Montería, en los últimos cuatro años han desarrollado programas de vivienda de interés social y viviendas Vipa, más de 5 mil unidades. Entonces sí lo vamos a lograr”, dijo César Barrera, presidente de la junta directiva de Camacol Córdoba y Sucre.

“Es un reto que nosotros como regional, los constructores que están afiliados y los demás, toman con mucha responsabilidad. Es un reto grande porque nos ayuda a crecer como ciudad, a fortalecer el empleo, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, agregó la gerente regional de Camacol Córdoba y Sucre, Elsa del Rosario Baloco Gómez.

En qué consiste Mi Casa Ya

En este 2017 el programa Mi Casa Ya busca beneficiar a hogares que tengan ingresos de hasta 4 smlmv. Estos hogares podrán obtener un subsidio monetario entre 20 y 30 smlmv y una cobertura a la tasa de interés entre 4 y 5 puntos porcentuales, dependiendo de los ingresos y del tipo de vivienda. De esta forma, los hogares podrán comprar la vivienda nueva urbana que deseen, cuyo valor no exceda los 135 salarios mínimos.

Consiste en otorgar un subsidio a la cuota inicial, que permite completar el cierre financiero para la compra de una vivienda nueva, previo cumplimiento de los requisitos que establece la norma. Adicional al subsidio, se otorga al hogar el beneficio de cobertura a la tasa de interés, que es un porcentaje de la misma que es asumido por el Gobierno Nacional y se ve representado en una menor cuota mensual del crédito hipotecario que paga a la entidad otorgante.

Los hogares beneficiarios del programa recibirán un subsidio familiar de vivienda así:

Hogares con ingresos menores a 2 smlmv (ingresos de hasta 1.475.434 pesos):

Un subsidio para la cuota inicial de la vivienda correspondiente a 30 smlmv, es decir 22.131.510 pesos

Una cobertura a la tasa de interés de entre 4 y 5 puntos dependiendo del tipo de vivienda:

a.Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda VIP, cuyo valor máximo es de 70 smlmv (51.640.190 pesos), la cobertura a la tasa será de 5 puntos porcentuales.

b.Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda VIS, cuyo valor supere los 70 smlmv y hasta los 135 smlmv (51.640.191 pesos y 99.591.795 pesos), la cobertura a la tasa será de 4 puntos porcentuales.

Hogares con ingresos entre 2 smlmv y Hasta 4 smlmv (ingresos entre 1.475.434 pesos y 2.950.868 pesos):

Un subsidio para la cuota inicial de la vivienda correspondiente a 20 smlmv, es decir 14.754.340 pesos

Una cobertura a la tasa de interés representado entre 4 y 5 puntos dependiendo del tipo de vivienda:

a. Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda VIP, cuyo valor máximo es de 70 smlmv (51.640.190 pesos), la cobertura a la tasa será de 5 puntos porcentuales.

b. Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda VIS, cuyo valor supere los 70 smlmv y hasta los 135 smlmv (51.640.191 pesos y 99.591.795 pesos), la cobertura a la tasa será de 4 puntos porcentuales.

Dependiendo de los ingresos del hogar y del tipo de vivienda seleccionada, la cuota mensual del crédito hipotecario se puede reducir hasta en un 30%.