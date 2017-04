Eva Longoria desmiente rumores sobre supuesto embarazo

La actriz Eva Longoria, desmintió los rumores que se han difundido a través de varios medios que indicaban que estaría embarazada.

Los rumores sobre el supuesto embarazo iniciaron cuando se dieron a conocer una serie de fotografías en las que el vientre de la modelo se ve más abultado de lo normal, lo que generó varios rumores, por lo que Eva decidió tomárselo desmentirlos mediante un video compartido desde su cuenta de Snapchat.

“Vi algunas fotografías mías, en un bote, realmente pasada de peso. Tengo que decirles que todo lo que hice fue comer queso. Todo el mundo dice que estoy embarazada, pero no. Sólo soy intolerante a la lactosa… tengo que compartirlo porque toda mi familia me ha llamado para preguntar si estoy embarazada. Sí, me veo embarazada, pero es por tanto queso en mi estómago”, bromeó la artista usando uno de los filtros más populares de la red social.

Varios paparazzi persiguieron a la artista durante las vacaciones que disfrutó en Hawái junto a su esposo, Pepe Bastón, para obtener una prueba real de que la artista estaba en estado de embarazo.

Wet-n-Wild with Diego! #VacationMode ? A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on Apr 20, 2017 at 3:31pm PDT