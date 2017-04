Inició el fashion Week en Bogotá

A partir de hoy cambia la historia de la moda en la ciudad con la inauguración oficial del Bogotá Fashion Week, una apuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá para convertir la ciudad en una vitrina de la moda internacional.

Más de 420 citas de negocios tendrán los 35 diseñadores que participarán en el Bogotá Fashion Week. 50 compradores nacionales y ocho internacionales, de Estados Unidos, México, Costa Rica, Perú y Nicaragua podrán conocer lo mejor de la oferta de diseñadores emergentes y consolidados de la ciudad, que hacen parte de tres de las inciativas cluster que lidera la Cámara: prendas de vestir; joyería y bisutería; y cuero, calzado y marroquinería. Esta agenda de negocios la desarrolla la Cámara de la mano de Procolombia y la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito.

Entre los compradores internacionales están Jujú Showroom de Estados Unidos, Kika Alvarez, Sara Galindo y KM33 de México, Pluma del Mar y Sharis Classic de Costa Rica, Atelier Haydee Callejas de Nicaragua.

La presidente de la CCB, Mónica de Greiff, dijo que “ es un día histórico para la Cámara de Comercio de Bogotá, y más aún para nuestra ciudad. Hoy renace la moda en la capital con el liderazgo que hemos asumido, junto a otras entidades aliadas, para posicionar a Bogotá como una capital de los negocios de moda”.

En el Market Experience se ubicarán también show rooms y pop-up stores: espacios para generar una experiencia atractiva de exhibición de las nuevas colecciones de los 35 diseñadores, quienes podrán tener citas de negocios privadas con los compradores, atender a cerca de 1.000 clientes finales y boutiques. Además podrán vender productos al detal entre los 12.000 visitantes que asistirán a la plataforma.

Los diseñadores y marcas que estarán en el Market Experience con showrooms y pop up stores son: Álvaro Ávila, Tatiana Apraez, Fernanda Arias, Ana Laverde, Experimental Couture, Strada in Voga, Bendita Seas, Mulierr, Juan Pablo Socarrás, Faride Ramos, Isabel Henao, Ducky Black, Camila Miranda, Diana Gómez, Carolina Estefan, La Bracka, Mabel Palacio, Bettina Spitz, Lina Fernández, Ángela Galindo, Julieth Estrada, Divina Castidad, Pleasure Beach, Adriana Capasso, Andrés Rodríguez, Flor Amazona, Liliam Medina, Zoken Joyeros, Rolo OK, Laura Metke, Tania Revueltas, Alejandra Valdivieso, Pessoa y We Apparel.

Como parte de su participación en el Bogotá Fashion Week, cada uno de los diseñadores recibieron acompañamiento tanto empresarial, como técnico por parte de la Cámara y de los curadores, para que estén preparados para los encuentros con los compradores nacionales e internacionales y clientes convocados.

De esta manera se acerca la oferta de diseño de Bogotá-Región con la demanda nacional e internacional, uno de los objetivos del BFW, plataforma de la Cámara de Comercio de Bogotá que busca posicionar a la capital colombiana como ciudad relevante en los negocios y ponerla en el calendario mundial de la moda.

El BFW hace parte de la estrategia de la Cámara para impulsar las industrias culturales y creativas y, en particular, el sistema moda de la ciudad–región. El BFW se suma a una serie de esfuerzos que conforman una propuesta integral de fortalecimiento empresarial, impulso a los negocios, mejoramiento del entorno y posicionamiento de ciudad que la Cámara ejecuta a lo largo del año para los empresarios que integran las tres iniciativas clusters de moda.