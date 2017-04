La cantada de tabla del congresista Navas Talero a Peñalosa, por la Van der Hammen

El tremendo jalón de orejas se dio durante un debate de control político convocado por la Comisión V de Cámara, en el cual estaba citado Enrique Peñalosa Londoño para que respondiera un cuestionario sobre la importancia de la Reserva Forestal Van der Hammen.

Navas Talero pidió la palabra y le dijo a Peñalosa que a los bogotanos no los podía seguir engañando, pues muchos ya estaban al tanto de sus frecuentes mentiras. Expuso la importancia de la conservar la Reserva, y exigió respeto por el botánico, paleontólogo y arqueólogo por quien la reserva lleva su nombre.

No satisfecho, el representante Navas le recalcó al burgomaestre que la Van der Hammen había sido estudiada por verdaderos expertos, no por quien suele inventar títulos académicos; y que no podía convertirla en un negocio como lo fue para él y su hermano el sistema Transmilenio.

Muy aburrido se vio al Alcalde salir del salón Boyacá, en donde se llevó a cabo el debate convocado por el también representante Inti Raúl Asprilla del Partido Alianza Verde.

