Mariana Pajón insta a la Fedeciclismo a dar una respuesta oportuna a críticas de Nairo Quintana

–La campeona del BMX y doble medallista Olímpica Mariana Pajón pidió a la Federación Colombiana de Ciclismo “dar una oportuna respuesta” a las críticas y denuncias hechas por el astro del ciclismo Nairo Quintana no sólo para la tranquilidad de Nairo sino para la de ella misma y la de todos los deportistas, entrenadores, periodistas, dirigentes, padres de familia y en general la de todos los que conforman este deporte.

Así lo afirmó su hermano y manager Miguel Pajón Londoño en un extenso comunicado en el cual aclara los alcances de una conversación que fue publicada en las redes sociales entre Mariana y su padre Carlos Mario Pajón, sobre la cual, afirma, correspondía exclusivamente a su esfera privada.

“La filtración de una conversación privada que nunca tuvo a Nairo Quintana como receptor, no es sinónimo de división entre ambos deportistas”, comienza diciendo Miguel Pajón en el comunicado.

Sobre los duros cuestionamientos hechos por el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, Miguel Pajón advierte que “para nadie es nuevo que como en todos los aspectos de nuestra sociedad, en la federación de ciclismo hay falencias y muchos temas por mejorar.

Y de la conversación privada, señala, sólo se puede inferir una diferencia puntual en el procedimiento escogido por Nairo para presentar sus inconformidades o sus dudas frente al manejo de la FCC, pues para Mariana, hacer público su malestar sin antes haber tratado el tema directamente con el ente involucrado o con los organismos de control correspondientes, solo genera una afectación para el deporte y los deportistas. Para ella, velar por que el ciclismo colombiano crezca debe ser un objetivo común de sus más grandes representantes, pues ese es el mayor legado que los grandes deportistas le van a dejar a las futuras generaciones.

El texto integral del comunicado del hermano de Mariana Pajón es el siguiente:

La bicampeona olímpica Mariana Pajón Londoño quiere brindar claridad a la opinión pública frente a los hechos que se han dado a conocer recientemente, relacionados con la sorpresiva aparición en las redes sociales de una conversación que la deportista sostuvo con su padre Carlos Mario Pajón y que correspondía exclusivamente a su esfera privada.

En dicha comunicación, Mariana expresaba una opinión personal frente a las declaraciones del ciclista colombiano Nairo Quintana, campeón de la vuelta a España, del Giro de Italia y de muchas otras competencias importantes, en las cuales Nairo criticaba públicamente en rueda de prensa, ciertos manejos dados en la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), el ente rector del ciclismo en Colombia. Frente a este asunto queremos expresar lo siguiente:

1. No es cierto que exista una diferencia o división personal entre dos dignos representantes del deporte colombiano en el exterior, como lo son Nairo Quintana y Mariana Pajón; de dicha conversación privada sólo se puede inferir una diferencia puntual en el procedimiento escogido por Nairo para presentar sus inconformidades o sus dudas frente al manejo de la FCC, pues para Mariana, hacer público su malestar sin antes haber tratado el tema directamente con el ente involucrado o con los organismos de control correspondientes, solo genera una afectación para el deporte y los deportistas. Para ella, velar por que el ciclismo colombiano crezca debe ser un objetivo común de sus más grandes representantes, pues ese es el mayor legado que los grandes deportistas le van a dejar a las futuras generaciones.

2. Hacia Nairo Quintana como deportista y como persona, Mariana solo tiene palabras de respeto, admiración y agradecimiento por engrandecer nuestro deporte, por portar con honor y entrega la bandera colombiana en las carreteras del mundo y hacerla subir hasta lo más alto del pódium, llenándonos de alegría a todos los colombianos. Nairo es para Colombia y para Mariana un ídolo por ser un ejemplo positivo para nuestros niños, y por haber llenado de orgullo nuestros corazones, cada vez que ha cumplido alguno de sus sueños, los cuales también se han convertido en los nuestros, por ser una persona que representa lo que en realidad es el pueblo colombiano.

3. Los hechos expuestos por Nairo son de interés de todos los sectores que conforman el ciclismo colombiano y es importante que sobre este deporte que tantas alegrías le ha dado al país, no exista manto de dudas alguno, por esta razón, Mariana insta a la Federación Colombiana de Ciclismo a dar oportuna respuesta sobre estos hechos, no sólo para la tranquilidad de Nairo sino para la de ella misma y la de todos los deportistas, entrenadores, periodistas, dirigentes, padres de familia y en general la de todos los que conforman este deporte.

4. Para nadie es nuevo que como en todos los aspectos de nuestra sociedad, en la federación de ciclismo hay falencias y muchos temas por mejorar. Consciente de eso, Mariana ha buscado una cercanía con la FCC y le pidió a una persona de su entera confianza que se postulara para hacer parte del Comité Ejecutivo, es por esto que desde el 24 de enero de este año, Carlos Mario Pajón, el padre de la deportista, hace parte de dicho órgano sin remuneración económica alguna y con el objetivo de velar por los deportistas y de tener un interlocutor del BMX dentro de la federación, deporte del cual ha sido dirigente voluntario por más de veinte años en Antioquia, con el único interés de promover este deporte como parte de la formación de sus hijos.

5. Aprovechando el hecho de tener a Carlos Mario Pajón en el Comité Ejecutivo de la FCC, una persona ajena a los manejos políticos y a las anteriores dirigencias de esta entidad, Mariana convoca a todos los miembros de la familia del ciclismo en Colombia, incluyendo a sus grandes ídolos como Nairo, que quieran llevar a la federación a través de su padre ideas, sugerencias o críticas constructivas, con el objetivo del crecimiento positivo en cada uno de los sectores del ciclismo en Colombia.

6. Es importante entender que la comunicación objeto de polémica se desarrolló dentro de la esfera privada y en el contexto de una conversación personal entre ella y su padre, en la que Mariana simplemente respondió a la pregunta previa sobre cuál era su opinión de los comentarios del deportista boyacense y donde no existió ninguna intención de enviar un mensaje negativo a Nairo Quintana, quien nunca fue considerado como el receptor del mensaje. Su desafortunada y malintencionada filtración, solo tiene como objetivo desviar la atención sobre los comentarios de Nairo y sembrar una noción de división entre ambos deportistas, la cual como expresamos anteriormente, es inexistente. Invitamos a toda la opinión pública a no caer en ese juego y no contribuir a una falsa sensación de rivalidad que no representa la realidad.

7. El deporte se ha convertido en un símbolo de unidad y de orgullo en Colombia, logrando incluso que muchos de nosotros olvidemos momentáneamente hechos tristes que ocurren en nuestra realidad. Es por esto que la campeona olímpica Mariana Pajón, hace un llamado a todas las personas que tienen que ver con el deporte en Colombia, a tomar el camino de la unidad y a rechazar cualquier conato de división que pueda desatarse relacionado con el deporte. En el mismo sentido hace un llamado a todos aquellos que tienen objeciones frente a los manejos que se dan en el ámbito deportivo, a que trabajen unidos por fortalecer este importante elemento de nuestra sociedad. El deporte solo puede traer alegría y esperanza a Colombia.

8. Por último, es por todos conocido que tanto Mariana Pajón como Nairo Quintana, están a puertas de disputar importantes competencias dentro de su temporada competitiva en el continente europeo y es fundamental que ambos deportistas puedan concentrarse al cien por ciento en su preparación para afrontar dichas competencias de la mejor manera, sin perder su atención por este tipo de malentendidos extradeportivos. El mensaje es entonces a continuar enviando la mejor energía y todo nuestro apoyo a los deportistas que entre sacrificio y esfuerzo nos representan.

A Nairo le deseamos todos los éxitos posibles en el Giro de Italia que está por disputar. De igual manera pueden tener la certeza que Mariana seguirá representándonos de la mejor manera posible en las competencias venideras, entre las que se encuentra la Copa Francia, donde el próximo fin de semana estará compitiendo y defendiendo su liderato.