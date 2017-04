Ocho razones para votar NO el Proyecto de Ley de Referendo sobre adopción: Clara Rojas

Por considerar que es un tema importante pero no urgente la Representante a la Cámara, Clara Rojas anunció que votará negativamente el Proyecto de Ley a través del cual se convoca a un Referendo para consagrar la adopción de menores sólo por parejas conformadas por un hombre y una mujer.

La Congresista del Partido Liberal aseguró que es innecesario en los actuales momentos que atraviesa el país momento utilizar este mecanismo de participación para definir un tema que ya fue estudiado, debatido y aprobado por la Corte Constitucional hace un año y medio.

“Votaré NO a conciencia teniendo en cuenta las nuevas realidades de una sociedad que hoy en día hace un reconocimiento permanente a los derechos de las minorías. Las labor del Congreso de la República es interpretar fielmente los actuales momentos. Estamos en un país que se ha transformado y que ha tenido cambios sustanciales que no se pueden desconocer”, indicó.

Las siguientes son las 8 razones por las cuales la Representante a la Cámara Clara Rojas anunció su voto negativo:

1. Porque es altamente costoso. Un Referendo le costaría al país cerca de 350 mil millones de pesos. Creemos que en las actuales circunstancias fiscales del país estos recursos podrían destinarse a otras necesidades, como es el caso de reconstrucción de Mocoa.

2. Porque desconoce la realidad de la diversidad de las familias colombianas. En su fallo del 4 de noviembre de 2015 la Corte Constitucional determinó que la orientación sexual de una persona o de una pareja no es un indicador de falta de idoneidad, moral, física o mental para realizar el trámite de adopción.

3. Porque polariza más a la sociedad sobre un tema que no es esencial en este momento. Realizar en estos momentos un referendo para definir este tema es innecesario. Hay otros aspectos que los colombianos deberíamos abordar antes. Por ejemplo, implementar eficazmente la anhelada paz porque después de firmado el Acuerdo hay temas que aún estar por reglamentarse.

4. Porque es excluyente, particularmente con personas solteras y/o viudas. En Colombia el 49% de los niños vive con ambos padres; el 36% solo vive con la mamá; 3% solo vive con el papá; 7% vive con tíos, abuelos, hermanos y el 5% vive con personas distintas a familiares, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 realizada por Profamilia y el Ministerio de Salud.

5. Porque condena a niños del ICBF a quedar confinados sin hogar hasta 18 años. Teniendo en cuenta que el 51% de los menores no viven con ambos padres, prohibir a una pareja del mismo sexo o un soltero a adoptar reduce la posibilidad a los menores de 18 años para encontrar un hogar.

6. Porque privilegia parejas extranjeras con recursos a llevarse los niños. En octubre de 2015, había 368 solicitudes de familias colombianas esperando por niños, niñas entre los 0 y 6 años y 2.281 de familias extranjeras en lista de espera Actualmente hay aproximadamente 4.850 niños que podrían ser adoptados. Desde hace 5 años las adopciones se han reducido en un 62%. En dicho periodo 10.277 niños han sido adoptados por familias nacionales o extranjeras.

7. Porque no se encarna dentro del ideario liberal. En este punto no nos referimos a lo que representa el Partido como colectividad sino a su ideario en términos filosóficos, es decir, que los valores de libertad y la igualdad son supremos y el contrato social que toda sociedad requiere para vivir en comunidad no pueden ser violados.

8. Porque deja a más de 150.000 niñas producto de embarazos adolescente sin posibilidad que sus hijos encuentren prontamente un hogar. En mayo de 2016 el DANE reveló que el 20,5 % de las mujeres con hijos, los tuvieron entre los 15 y los 19 años de edad, es decir cerca der 150.000.

El llamado es a seguir protegiendo los derechos de nuestros niños y niñas a tener un hogar.