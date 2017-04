Brad y Angelina acuden a experta en relaciones para limar asperezas

Foto: Getty Images

Después de anunciar su separación en septiembre de 2016, Brad Pitt y Angelina Jolie han decidido ahora acudir a la experta en relaciones Katherine Woodward-Thomas, la responsable de que parejas separadas como Chris Martin y Gwyneth Paltrow continúen actuando como una familia por el bienestar de sus hijos en común.

La intención de Brad y Angelina es aprender a dejar a un lado el rencor y la tensión que habrían marcado sus últimos años de unión -que acabaron filtrándose a la prensa junto a las acusaciones cruzadas que definieron su enfrentamiento judicial- para firmar si no la paz, al menos una tregua de una vez por todas.

“Los padres como Brad y Angelina saben que esto es lo mejor que pueden hacer por sus hijos. El proceso consciente de separación que he creado es para gente con estos sentimientos de ira y hostilidad. No es un proceso sencillo, pero es posible. Todo lo que han experimentado es muy normal, pero por el hecho de ser quienes son ha sido enormemente publicitado, están divorciándose en el foco mundial, y todos hemos visto los problemas que tienen”, ha explicado la terapeuta en el nuevo número de la revista Grazia.

Pese a que la reputada especialista no pueda hablar directamente sobre las sesiones que está manteniendo con la que fuese una de las parejas más idílicas de Hollywood, sí ha dado a entender que ellos no lo tendrán tan fácil como el líder de Coldplay y la oscarizada actriz.

“No estoy diciendo que Brad y Angelina puedan llegar a ser una familia feliz como Gwyneth y Chris. Es mucho pedir teniendo en cuenta que Gwyneth y Chris no partían de ese nivel de enemistad. Probablemente haya demasiada tensión, que se ha venido acumulando durante años en su relación, y no se puede evaporar tan fácilmente. Será mucho más difícil para ellos, Gwyneth y Chris son amigos, y no sé si sucede lo mismo con Brad y Angelina. Pero estoy segura de que pueden hacerlo de una manera en la que prevalezca la sensatez por los niños”, ha explicado al mismo medio.

La gurú de las relaciones es la responsable de acuñar el popular término ‘conscious uncoupling’ que hizo mundialmente famoso Gwyneth Paltrow al anunciar el final de su matrimonio, y que viene a significar que uno deja de ser pareja de forma deliberada para pasar a construir una relación saludable de naturaleza no romántica.

“Es totalmente posible separarse de forma pacífica después de una ruptura agria. Nunca es demasiado tarde y, de hecho, mucha gente se ve motivada después de ver cómo sus emociones han tomado el control y cómo han entrado en un círculo destructivo. El primer paso en la separación consciente es lidiar con aquellas emociones primitivas que surgen cuando quieres entrar en guerra. Es normal cuando te separas… es normal culpabilizar y avergonzar al otro pero el verdadero poder consiste en no volver a caer en los mismos errores de nuevo. Para Brad y Angelina, su objetivo será conseguir que sus hijos tengan una infancia feliz y un sentimiento de familia, lo que creará un ambiente post-divorcio más llevadero, como el que Gwyneth y Chris están creando de una manera tan hermosa”, ha concluido. Con Bang Media