Debate sobre Odebrecht: Robledo predice pacto entre políticos salpicados para que nada se sepa

–En el debate “sobre la verdad de Odebrecht”, su promotor el senador Jorge Robledo dejó entrever que nunca se llegará a esa verdad pues pronosticó “un pacto entre todos los salpicados políticos para que nada se sepa” y además descartó de plano que el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira pueda aclarar algo debido a que, aseguró, “fue uno de los grandes recaudadores de fondos para la segunda campaña de Juan Manuel Santos para el 2014 y eso también está probado”.

En su larga intervención, el congresista y candidato presidencial del Polo, reafirmó sus denuncias en torno a los sobornos de Odebrecht e insistió en sus acusaciones contra los supuestos implicados.

Lo nuevo, quizá, es que ahora involucró al recientemente renunciado vicepresidente de la República, Germán Vargas LLeras, a quien le advirtió que “tiene responsabilidad política en el escándalo”.

Al efecto, Roble dijo: “En este episodio nos topamos con el señor Germán Vargas Lleras, hablando de responsabilidades políticas, Ocaña Gamarra y Navelena son del resorte de las 4g, y el que tanto pecho ha sacado por las 4g pues sería bueno que lago dijera de este despropósito, cobra en las buenas pues que pague en las malas, el también prevarico en el CONPES que aprobó ese despropósito”.

A renglón seguido, también responsabilizó a los precandidatos presidenciales del partido uribista Centro Democrático y dijo que están inhabilitados para participar en la contienda electoral pues se favorecieron de los dineros de Odebrecht en 2014.

Pero, como lo había anunciado previamente, Robledo centró el debate en el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martinez Neira, quien no asistió a la sesión y envió una extensa carta en la cual estableció que no estaba obligado a concurrir por tratarse de un debate de carácter político.

“Es improcedente que los funcionarios judiciales intervengan en controversias de naturaleza estrictamente política, mucho más cuando giran alrededor de asuntos sometidos al conocimiento de la justicia”, precisó Martínez Neira en la misiva en la cual refuta las acusaciones del congresista.

“Lamento que el Fiscal Martínez no viniera al debate, no estaba obligado, pero muy mal que no le de la cara al país”, expresó Robledo al resaltar la ausencia del jefe del organismo investigador.

“No retiro una sola palabra de lo que he dicho, me ratifico en todo lo que he dicho”, sostuvo el senador del Polo para reiterar que el Fiscal Martínez prevarico para favorecer a Odebrecht, en la Ruta del Sol.

“La plata de Odebrecht corre por los bolsillos del Fiscal Martínez y se supone que es el encargado de investigar”, advirtió Robledo.

“Son enormes los elefantes que no vio el Fiscal Martínez en caso Navelena-Odebrecht”, dijo y agregó:

“Aquí de lo que estamos hablando es de una corrupción sistémica, de una gravedad inaudita”.

Con la aprobación del CONPES Martínez benefició no solo a su socio y amigo Luis Carlos Sarmiento Angulo, principal socio de Odebrecht en Colombia, sino a la propia Odebrecht, a quien el actual Fiscal asesoró en tres oportunidades, una de las cuales tuvo por objeto, precisamente, indicarles el atajo “jurídico” para obtener la adición Ocaña-Gamarra a dedo, sin licitación, ni competencia, lo que al final ocurrió.

La asesoría sobre Ocaña-Gamarra, que el hoy Fiscal General le ocultó al país, comprueba que Martínez Neira como abogado privado le indicó a Odebrecht la ruta para saltarse la ley, que luego como Ministro aprobó, sin que revelara que había conocido del caso, conflicto de intereses que podría configurar los presuntos delitos de violación al régimen de inhabilidades, interés indebido en la celebración de contratos, y posible tráfico de influencias, dada su cercanía con la sociedad Odebrecht que le pagó más de $100 millones por sus servicios como abogado influyente en las altas esferas del poder.

Las denuncias presentadas por Robledo y por la organización Justicia Tributaria deben ser investigadas por la Fiscalía, pues para la época en que ocurrieron los hechos Martínez Neira se desempeñaba como Ministro del gobierno de Santos, lo que puede generar sanciones de más de 18 años de cárcel e inhabilidad para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo. El Senador Robledo recordó que “por estos mismos hechos la Fiscalía investiga a las ex Ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, pero sobre el entonces Ministro Martínez, quien tiene aún más vínculos con Odebrecht, ha guardado un silencio sepulcral”.

“Es claro que el Fiscal Martínez no es imparcial para investigar el escándalo de Odebrecht. Por ese motivo, el Fiscal debe renunciar para que los colombianos sepamos toda la verdad” señaló el Senador Jorge Enrique Robledo.

El Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez Neira envió al presidente del Senado una carta de 30 páginas, en la cual, ademas de explicar las razones por las cuales no asistió al debabte, refutó los señalamientos que ha venido formulando en su contra el senador Robledo.

“Es francamente reprochable acudir a la justicia y promover al mismo tiempo querellas políticas, estratégicamente publicitada, que lo único que buscan es interferir sus decisiones”, señaló Martínez Neira en alusión al debate convocado por Robledo.