Imputado profesor que pedía dinero a los alumnos para pasarlos en matemáticas

La Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, tras varias denuncias de estudiantes —hijos de policías— de una institución educativa, le imputó cargos a Diego Alfonso Prieto, profesor de cálculo, el delito de concusión.

Según la investigación, el educador “de manera intencional ‘rajaba’ hasta a los mejores alumnos hijos de suboficiales y agentes de la institución, para pedirles entre 200 y 500 mil pesos para pasarlos con las mejores notas”.

“Ustedes queridos muchachos tienen 500 mil formas de pasar la materia, no lo piensen”, argumentaba el profesor sugiriéndoles la manera de aprobar el componente académico, de acuerdo con lo manifestado por sus alumnos.

Además el negocio que les planteaba debía ser con los alumnos y no con sus acudientes, aseguran los testigos.

“Aquí no me vayan a traer a sus papás, me entiendo es con ustedes, no quiero después problemas”, decía el profesor, según testimonios allegados a la Fiscalía.

La fiscalía, adscrita a la Unidad de Administración Pública Seccional Bogotá, indicó que el profesor se expone a una pena que oscila entre 1 año y medio a 4 años de prisión.

Diego Alfonso Prieto se presentó voluntariamente a las autoridades y no aceptó los cargos endilgados por el ente investigador.

Por su parte la Fiscalía cuenta con interceptaciones de llamadas telefónicas, videos y los testimonios de los alumnos afectados, material que fue vinculado a la investigación.