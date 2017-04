Mega-evaluación odontológica gratuita en Colombia para niños de bajos recursos

El próximo 28 de abril, se llevará a cabo en Colombia la evaluación odontológica más grande del mundo, gracias a la alianza entre Turma Do Bem y Oral-B.

Bogotá, Cali y Medellín serán parte de esta mega-evaluación, que sucede simultáneamente en más de 300 localidades de Latinoamérica y Portugal con el objetivo de proporcionar acceso gratuito a una evaluación dental a niñas y niños de escasos recursos, además de tener la oportunidad de ser seleccionados para recibir atención odontológica completa y gratuita hasta cumplir la mayoría de edad.

En Bogotá, la evaluación contará con dos jornadas, una abierta y una cerrada para los niños y niñas entre 11 y 17 años. Los interesados en la evaluación abierta deben acudir a la Fundación La Casa del Camino, ubicada en la Calle 13 C sur No 24 este – 17, en horario de 9:00 am a 3:00 pm. La evaluación cerrada se realizará en la Fundación JUVENTUD – Colegio Eduardo Umaña Luna, ubicado en la Carrera 93A # 42A-37S, en horario de 9:00 am a 3:00 pm. Adicionalmente, el jueves 27 de abril en la Bogotá, se hará una jornada abierta extra en la Fundación Centro Comparte, ubicado en la Localidad de San Cristóbal, Calle 41B sur # 16A-15 este, en el horario de 8:00 am a 12:00 pm.

En Medellín, la evaluación también estará abierta a los niños y niñas entre 11 y 17 años en la Unidad Familia Medellín – Secretaria de inclusión social familia y derechos humanos ubicada en la Calle 101 No. 65-19, en horario de 8:00 am a 3:00 pm.

En Cali, la evaluación será una jornada cerrada, los menores serán atendidos en la Junta Defensa Civil Colombiana Eco-Norte, ubicada en la Calle 62 Esquina Avenida 3B1N #63N – 00.

Para ser atendido, todo menor debe estar acompañado de un adulto responsable (padre o tutor) portador de un documento de identidad con fotografía, comprobante de domicilio y matrícula del menor en escuela pública.