Nairo pone punto final a discusión con Mariana Pajón; descarta mala intención de la campeona

–El astro del ciclismo colombiano Nairo Quintana puso punto final a la discusión con la campeona del BMX Mariana Pajón, pero indicó que “debemos seguir mirando” la problematica del ciclismo colombiano “para que no siga creciendo” y para que “tampoco a los deportistas nos pongan en contra”.

Al respecto, el pedalista boyacense colgó en su cuenta en Facebook un video-mensaje, pocos minutos antes de viajar a Europa para continuar su preparación para sus próximas pruebas el Giro de Italia y el Tour de Francia, en el cual se refirió a las críticas que le formuló la doble medallista olímpica a raíz de sus denuncias contra la inoperancia de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Quintana advierte que Mariana Pajón no lo hizo con “mala intención”.

Este es el video con el pronunciamiento de Nario:

El enfrentamiento verbal se suscitó tras las afirmaciones que hizo el pasado viernes, en una rueda de prensa en Bogotá, Nairo Quintana, quien, entre otras cosas afirmó:

“Hay una dirigencia que lleva más de 20 años y creo que es el momento que se vaya. No mandan todos los deportistas a los diferentes eventos, no presentan balance financiero, no acompaña a las ligas al desarrollo de las carreras, no les brindan apoyo.

“Los deportistas que estamos en Europa triunfamos no por ayuda de ellos, sino por la capacidad humana. Son unos dirigentes que no ayudan al deportista, que, por ejemplo, no apoyaron una Vuelta al Tolima, pero que no se quejen las ligas, porque ellos mismos los eligieron.

“Si no hubiéramos salido los 5 o 6 ciclistas que representamos internacionalmente al país, cuál sería el balance que pueden presentar del ciclismo colombiano”.

Inmediatamente, Mariana Pajón salió en defensa de la Federación y de su presidente Jorge Ovidio González haciendo los siguientes pronunciamientos en un audio que le envió a su papá, Carlos Pajón, quien es miembro de la Federación:

“Una persona como Nairo debe cuidar mucho sus palabras. Él es capaz de construir y de destruir. Por el solo hecho de no haber ganado todo lo que quería, no quiere decir que tenga que criticar como lo hizo a una Federación como la de ciclismo”.

“Seguramente Nairo tendrá razón en algunas cosas, pero hablar sin argumentos, sin información, no es justo. Me parece que destruyó lo que hemos hecho todos, porque la Federación somos todos”.

“Es cierto que hay cosas que se pueden mejorar, pero destruir no es el camino. Decir que intentó ayudar, pero que las ligas decidieron otra cosa, no es lo correcto”.

“Espero que las cosas mejoren y que la Federación haga un trabajo inteligente. Él no se da cuenta hasta donde pueden llegar sus palabras”, concluyó Mariana Pajón.