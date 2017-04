No hay acciones contundentes contra violadores: Roger Carrillo

Un fuerte llamado de atención hizo el Concejal Roger Carrillo Campo del Partido Conservador a las autoridades distritales por considerar que no hay acciones contundentes contra responsables por crimines de carácter sexual.

“Las cifras son abrumadoras y aberrantes, Bogotá ocupa el primer lugar en casos de abusos sexuales a los niños con 779 casos, por encima de departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander , quiere decir que no se están llevando a cabo acciones contundentes, autoridades como inteligencia de la policía, el ICBF, fiscalía, deben actuar articuladamente y hacer una labor se seguimiento y aprehensión a los violadores”, señaló el concejal.

El cabildante expresó que aunque se puede pensar en el endurecimiento de penas, inclusive en la cadena perpetua, ese no es realmente el remedio para estos monstruosos actos y sus perpetradores “ Hay que actuar con celeridad, así como se hizo en el caso de Yuliana Samboní, no podemos seguir en el discurso, lamentándonos y dando tiempo a que los aberrados se escapen de la justicia, además debe hacerse sin exclusión , sin estrato, en todos los rincones del país, no se puede permitir beneficios a estos criminales, es inaudito ”

Carrillo Campo por último añadió que urge retomar valores, tomar conciencia y ser solidarios, denunciar a tiempo y por supuesto vigilar que las autoridades hagan su trabajo con eficiencia y eficacia.