50 mil millones para obras de estabilidad anuncia el Gobierno Nacional en Manizales

El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, acompañó al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en la revisión de las obras realizadas en Manizales luego de una semana de la emergencia presentada tras los deslizamientos por la lluvia.

El Gobierno Nacional anunció que 50 mil millones de pesos serán destinados para obras inmediatas de estabilidad. Además, se informó que esas obras serán cofinanciadas con recursos de regalías, recursos que no iban a ser para esto, pero que debido a la declaratoria de la calamidad serán utilizados.

“Una fuente para estos proyectos serán los rendimientos financieros de las regalías que no han sido utilizados, que suman unos 600 mil millones en el país, y vamos a tratar que se utilicen en gestión del riesgo para Caldas”, dijo el Ministro de Transporte Jorge Rojas.

El Jefe de la cartera de Transporte valoró el respaldo que ha tenido el Gobierno Nacional para la ciudad. “Es muy triste tener 17 personas fallecidas, pero con todo y eso hemos podido hacer una tarea: pasar de tener 1600 personas en albergues, siete oficiales y cuatro no oficiales, a solo tener uno hoy, que esperamos, además, no tener al final del día. Todo es una muestra de un trabajo coordinado gracias al apoyo del Gobierno Nacional”, dijo.

De igual forma, Rojas Giraldo afirmó que el Ideam ha pronosticado que las lluvias continuarán en Manizales y que esto debe ser un motivo para continuar atentos a cada decisión que se pueda tomar por parte de las autoridades.

“Las laderas están inestables, anoche, martes, volvió a caer un aguacero que a todos nos preocupó. Por eso se tomaron las decisiones de unas evacuaciones preventivas. Los equipos técnicos de geólogos, geotécnicas e ingenieros, de Corpocaldas y la alcaldía, junto con los bomberos, han hecho los estudios para saber qué familias pueden volver a sus barrios y cuáles no. Se le ha pedido a los grupos de socorro que en el tema de evacuaciones preventivas no nieguen nada. Hay un sin número de viviendas que no deben ser habitadas porque están en un riego alto no mitigable. Sería irresponsable dejarlos volver”, sostuvo Rojas.

El Ministro de Transporte también informó que la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera, ya tiene un plan de vivienda que le presentó al Presidente Santos. “La alcaldía de Manizales tiene un lote y ya vinieron los ingenieros del Ministerio de Vivienda y de Findeter para poder presentar. El Presidente está dando el apoyo para esto”, dijo Rojas, quien aseguró que hay dos sectores que aún preocupan:

“Los puntos más riesgosos son el Cerro de Sancancio ya que las grietas, los deslizamientos que se generaron dejan una capa vegetal que en un gran aguacero puede seguir bajando. Por eso las evacuaciones preventivas siguen hasta donde están. Y por eso hay que hacerle un tratamiento al cerro de forma rápida”.

A lo que continuó: “La otra zona afectada, aparte de Persia y del sector de González que sufrieron estos deslizamientos tan fuertes, es la que está en la vertiente que cae a la quebrada ‘Minitas’, que es una zona rural. Allí hay hundimientos, mucha inestabilidad que pueden generar represamientos sobre la quebrada y avalanchas aguas abajo. Por eso se ha dado la instrucción de un monitoreo permanente y constante sobre la zona para evitar cualquier tragedia”.

Por último, el Ministro de Transporte aseguró que sí hay plata para los subsidios de arrendamiento y declaró que los recursos irán llegando con los días. “La alcaldía de Manizales pondrá un dinero de ellos mientras llega el dinero de la Unidad de Gestión del Riesgo”. Rojas Giraldo sostuvo que la capital de Caldas tiene más de 2000 obras de estabilidad entre públicas y privadas. Entre pantallas, muros de contención y obras de tratamiento de aguas. “Si no se hubiera hecho el tanque de sedimentos y de recolección de flujos de lodo en Aranjuez, seguramente la tragedia hubiese sido mucho más grande”, finalizó.