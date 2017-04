Buscan nuevo esquema para financiación de la educación superior en Colombia

Ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el senador Ángel Custodio Cabrera radicó en compañía del presidente del ICETEX, Andrés Vásquez, un proyecto de ley que busca transformar el esquema de financiación a la demanda de la educación superior en Colombia e implementar el modelo de Financiación Contingente al Ingreso (Sistema FCI)

El proyecto de ley pone de manifiesto la preocupación del legislativo por los temas de educación superior y el trabajo coordinado que ha venido desarrollando con el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX en esta área. A su vez, plantea un legado del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en la transformación del sistema de financiación de la educación superior con estándares de alta calidad en el país.

Es un modelo donde la tarifa es directamente proporcional al ingreso del beneficiario, es decir, que disminuye cuando los ingresos son menores y sube cuando los ingresos aumentan. Si el beneficiario pasa por un periodo de desempleo, no realiza aporte alguno.

“Esta iniciativa será revolucionaria para la educación superior porque crea un esquema donde los estudiantes beneficiarios del ICETEX solo contribuyen financieramente cuando perciben ingresos y de acuerdo a los montos que hayan recibido para estudiar. No es necesario contar con un codeudor ni hay cobro de interés. Esto responde a las necesidades de miles de jóvenes colombianos que quieren acceder a la educación superior, por ello esperamos contar con el apoyo del Congreso de la República”, señaló el presidente del ICETEX.

Entre los beneficios que plantea este sistema se encuentran:

– No necesitan codeudor.

– No hay cobro de interés.

– No se tendrán reportes en las centrales de riesgo.

– No existen la mora ni los intereses de mora.

– No se requiere estudio de crédito.

– No se contempla la capitalización de intereses.

– No hay cobros durante periodos de desempleo.

– No hay cobranza de cartera.

Contribución

El Sistema FCI se alimentará a través de contribuciones que equivalen a un porcentaje de los salarios de los estudiantes que se hayan beneficiado del Servicio de Apoyo para el Acceso y Permanencia de Beneficiarios Activos en Educación Superior – SABES -. Solamente los beneficiarios de este sistema deben contribuir al mismo y el acceso a éste es de carácter voluntario.

“Con este sistema buscamos romper las barreras para acceder a la financiación de la educación superior. Barreras como el codeudor, la certificación y los reportes a las centrales de riesgo. Este instrumento humanizará el acceso a la educación superior, siempre con la premisa de que esta inversión esté orientada a la calidad”, indicó Vásquez.

Se trata de un sistema de características solidarias con quienes acceden a la educación superior con el fin de generar equidad en el acceso y una mayor sostenibilidad del sistema de financiación, pues quienes van contribuyendo generan oportunidad de acceso y permanencia en el sistema de formación universitaria para otros colombianos.

Un sistema transformador

12 países han implementado el sistema FCI (el primero fue Australia) para financiar la educación superior, y su implementación en Colombia tendrá un alto impacto en el acceso a la formación universitaria y la permanencia en esta.

Actualmente en Colombia, el 50% de quienes ingresan a este tipo de educación se gradúa y uno de cada tres estudiantes que termina sus estudios de educación media ingresa de manera inmediata a la educación superior.

Si bien, la cobertura de la educación superior subió del 37% en 2010 al 51% en 2016, la capacidad de pago para financiar estos estudios se encuentra como uno de los principales problemas para permanecer en el sistema educativo. Existen diversas razones por las cuales un beneficiario no puede cubrir su deuda, como periodos de desempleo o baja capacidad de pago. El ICETEX entiende estas situaciones, las cuales fueron base del modelo de Financiación Contingente al Ingreso del cual se espera poder implementarse en un primer grupo de jóvenes una vez sea aprobado por el Congreso de la República.