El primero de mayo inicia bloqueo de celulares no homologados

Pixabay

Como parte de la Estrategia Nacional Contra el Hurto de Celulares, liderada por el Gobierno Nacional, desde el año 2015 se han venido implementando diversas medidas que tienen como objetivo cerrar el paso a las actividades ilegales que adelantan bandas criminales dedicadas al hurto de celulares en Colombia.

Desde el inicio de dicha estrategia, en agosto de 2015, y hasta diciembre de 2016 se bloquearon 3,8 millones de celulares debido a que los usuarios no atendieron el llamado a registrarlos de manera oportuna. Así mismo, cerca de medio millón de equipos fue bloqueado por no contar con un IMEI válido.

La etapa más reciente de implementación es la relacionada con el control de celulares no homologados para su uso en el país, siendo una de las medidas más efectivas de la estrategia para detectar alteraciones. A través de la evidencia que se ha recopilado de las solicitudes de homologación se identificaron 44.506 equipos posiblemente adulterados y 1.378 celulares con IMEI reportados por hurto o extravío.

En Colombia, desde el año 1997, los usuarios están en la obligación de comprar celulares homologados, y únicamente en sitios autorizados por el Ministerio de TIC, sin embargo, los operadores móviles detectaron entre septiembre de 2016 y marzo de 2017 un total de 1.96 millones de equipos no autorizados para su uso en Colombia por no estar homologados. Debido a esta situación, la CRC desarrolló varias estrategias para que los usuarios con estos celulares pudieran evitar su bloqueo:

· Desde 2016 se notificó en múltiples oportunidades a través de mensajes de texto a los usuarios que estaban haciendo uso de estos celulares no homologados.

· Se permitió que los dueños de estos equipos pudieran registrarlos hasta el 9 de septiembre de 2016 presentando los soportes de su adquisición legal.

· Se estableció un mecanismo sencillo para que quienes no registraron sus celulares, pudieran postular con un mínimo de requisitos y de manera gratuita su equipo para ser homologado por la CRC.

· Finalmente, se desarrolló un proceso interno de homologación estratégica mediante el cual la CRC agilizó el proceso y logró homologar todos los celulares candidatos que cumplían con los requisitos técnicos, antes de la fecha de bloqueo.

Casi 2 millones de usuarios fueron notificados por sus operadores para que realizaran el trámite de homologación ante la CRC, sin embargo, muchos de estos usuarios no atendieron dicho llamado y la Entidad recibió tan solo 159.379 solicitudes. Con las solicitudes que fueron tramitadas, y atendiendo aquellas referencias de celulares que más utilizan los colombianos, la CRC logró homologar cerca de un millón de estos equipos.

La homologación es un procedimiento por medio del cual la CRC verifica que un modelo específico de celular cumpla con condiciones técnicas que garanticen la seguridad y la salud de los usuarios, así como el adecuado funcionamiento de los equipos y las redes de telecomunicaciones en el país. En caso que un celular no cumpla con estas condiciones, posea un código IMEI inválido o adulterado, o no exista una certificación de conformidad en la que se garantice que su marca y modelo fueron fabricados para la correcta operación en el país, no podrá ser homologado.

Si bien los colombianos están en la libertad de comprar sus equipos en el lugar de su predilección, dentro o fuera del país, deben tener en cuenta que, si realizan la compra en Colombia, deben hacerlo sólo en sitios autorizados por el Ministerio de TIC y que, al comprar, deben verificar que el celular está homologado como lo exige la ley desde 1997.

“En la actualidad, algunos vendedores están ofreciendo equipos de manera ilegal bajo la promesa de estar adelantando el proceso de homologación ante la CRC, los usuarios deben tener cuidado, los pueden estar engañando. Para evitar perder su dinero, siempre que vayan a adquirir un equipo, deben verificar que esté homologado”, explicó Juan Manuel Wilches, Comisionado Experto de la CRC.

Para verificar que un teléfono esté homologado en Colombia, se debe ingresar awww.notequedesinmovil.gov.co. Una vez allí, buscar la opción ‘listado de equipos homologados’, e ingresar los datos del celular (marca, IMEI, nombre comercial, modelo). Si encuentra el modelo exacto de su teléfono, quiere decir que ya está homologado y puede hacer el registro con su operador.

Para realizar el trámite de homologación, la CRC implementó temporalmente un formulario virtual al que se puede acceder a través de www.notequedesinmovil.gov.co, en el que los usuarios, desde cualquier lugar con acceso a internet y de forma gratuita, con el lleno de requisitos mínimos, pueden consultar a la CRC para que ella realice el trámite de homologación de su celular.

A la fecha hay 4.804 modelos de celulares homologados y autorizados para su uso en nuestro país que abarcan la mayoría de marcas y gamas de equipos disponibles en el mercado.

Cómo homologar un celular

En el portal web de la CRC www.crcom.gov.co se encuentra la Ventanilla Única de Trámites en la sección Industria, desde allí cualquier usuario puede consultar toda la información y requisitos necesarios para el trámite de “Homologación de Terminales Móviles”, así como acceder al formulario en línea a través del cual se inicia dicho trámite.

El trámite de homologación es gratuito y se solicita únicamente a través del formulario en línea. Si se cumplen todos los requisitos que exige la regulación, la CRC informará, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, si el equipo ha sido incorporado al “Listado de equipos terminales homologados en Colombia”.