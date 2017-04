Maduro y el retiro de la OEA: Venezuela seguirá su camino hacia la verdadera independencia

–“La Venezuela Bolivariana Revolucionaria y chavista seguirá su marcha hacia nuestra verdadera independencia y nada ni nadie nos detendrá”, proclamó el presidente Nicolás Maduro, tras refrendar la orden que impartió a su canciller Delcy Rodriguez de retirar a su país de la Organización de Estados Americanos, OEA.

“Como jefe de Estado en uso de mis Atribuciones Exclusivas de acuerdo con la Constitución he ordenado el inmediato retiro de la OEA”, expresó el mandatario venezolano en su cuenta en Twitter.

Pocas horas antes, la canciller venezolana había dado cuenta de la instrucción que al respecto había recibido de Maduro, como consecuencia de la decisión de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que se aprobó la convocatoria a un Consejo Permanente del organismo para tratar el caso de la situación actual en Venezuela.

La Resolución fue aprobada por votación nominal. Votaron a favor las misiones permanentes de Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucia y Uruguay.

Votaron en contra las representaciones de Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Haití, Nicaragua, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Venezuela, y los votos de abstención fueron de: Belice, El Salvador, República Dominicana, y Trinidad y Tobago. Grenada estuvo ausente de la reunión. El lugar y la fecha de la reunión están por definirse.

Al respecto, la canciller aseguró que “los Estados Unidos impuso su agenda injerencista contra Venezuela, con el fin de desestabilizar a la nación y con ello dar al traste con el Gobierno constitucional liderado por el presidente Maduro”.

Maduro señaló que “este acto de dignidad es para hacer respetar la autodeterminación de Venezuela y para romper con intervencionismo internacional”.

Además precisó:

“26 de abril de 2017 día de dignidad e independencia, he dado un paso gigante para romper con el intervencionismo Imperial”.

–

“Pido la comprensión y solidaridad de los pueblos de Nuestra América y el mundo para derrotar el plan intervencionista contra Venezuela. Pido la unión Cívico-Militar del pueblo en esta batalla por la Independencia y la paz de nuestra patria #PorDignidadNosVamosDeLaOEA”, complementó Maduro.

LA CANCILLER

— La ministra para la Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela presentará este jueves la Carta de Denuncia a la Organización de Estados Americanos (OEA), primer paso para iniciar su retiro de la organismo internacional, “un proceso que tarda 24 meses”.

“Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento, donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad, la paz de nuestros país”, agregó la canciller en una intervención transmitidas por Venezolana de Televisión.

Estas acciones, agregó la ministra Rodríguez, tiene como fin la defensa de la soberanía y la dignidad de los pueblos que, actualmente se encuentra atacada por actuaciones injerencistas, promovidas por el gobierno de los Estados Unidos y de derechas del continente, que pretenden atentar contra la estabilidad y la paz de la República.

“El retiro de esta organización tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo, de la doctrina bolivariana, que defiende al multilateralismo”, advirtió.

En este sentido, recalcó que el secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha reeditado el expediente intervencionista que desde la organización se ha llevado a cabo desde su fundación, para apoyar golpes de Estados en naciones soberanos e invasiones militares.

“Las pretensiones de aislar a Venezuela tienen cantado el fracaso en el futuro más inmediato. Pretender intervenir y tutelar a Venezuela está destinado al fracaso. Pretenden los imposible. Está en plena ejecución, un plan, un guión establecido. No es la primera vez que ocurre en nuestra región”, puntualizó.

Señaló que la OEA pretende reeditar el guión de 1962, cuando la organización expulsó a Cuba, debido a que la nación respondía a los intereses del pueblo y no a los intereses de los gobiernos imperiales.

“Hoy el pueblo de Venezuela está también, librando una batalla por su soberanía, por su paz, y su independencia (…) Los principios que inspiran nuestra diplomacia, nuestra doctrina histórica, está marcada en la diplomacia bolivariana de paz”, recalcó.

Por otra parte, condenó la doble moral de la OEA, organismo que se refiere a asuntos internos de Venezuela, mientras que en otros gobiernos atentan contra los derechos de sus pueblos, como es el caso de Argentina, Brasil, México y Colombia.

“Cuando vamos y vemos lo que ocurre en nuestra región, yo me pregunto, si es que esta organización no tiene ojos para mirar las realidades terribles de discriminación, de opresión, de violación masiva de los derechos humanos, no solamente de los pueblos de nuestra América, sino también del mundo, que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica. Las graves amenazas que hoy se ciernen sobre la paz y estabilidad mundial, proviene de esos centros de poder”, afirmó.

“La realidad que hoy vive Venezuela tiene mucho que ver con la acción de estos gobiernos que, por intolerancia política e ideológica, se oponen no solo al presidente Nicolás Maduro, sino también a la Revolución Bolivariana”, indicó.

Posteriormente, la ministra Rodríguez señaló que las acciones injerencistas de Almagro terminaron aislando a la organización de la comunidad internacional.

“Dimos las oportunidades para que se impusiera el espíritu multilateralista pero prevaleció la violación a las normas sagradas la organización”, escribió la ministra en la red social Twitter.