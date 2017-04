Policía captura a estudiante de Medicina que contrató sicarios para mandar asesinar a su familia en Caldas

Como enfermo y aberrante calificó el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía Nacional el caso de un joven de 18 años de edad y estudiante de Medicina, quien contrató a dos sicarios de Medellín para mandar asesinar a su propia familia, a cambio de quedarse con toda la herencia en el municipio de la Chinchiná Caldas.

Según el alto Oficial, esta investigación que requirió varios meses de análisis y seguimiento y con el apoyo de los más avanzados recursos electrónicos con que cuenta el Gaula, logró establecer que el hijo menor de la familia, Felipe Hernán Tabares Ramírez, buscó a Víctor Alfonso Correa, alías “Capacho” y a Jorge Iván Jiménez Ocampo, sicarios de Medellín, a través de internet, luego de llamarlos vía telefónica los contrata por ocho millones de pesos, a cambio de asesinar a su propia madre, padre, hermana y cuñado mientras estuvieran durmiendo.

Pero lo más aberrante del caso es que el pasado cinco de noviembre, Felipe Hernán, al parecer, ya había contratado los servicios de otro sicario conocido como alías “Ratón”, para que le quitara la vida a su propio padre, lo cual no se logra, ya que el agresor escapó del lugar y la víctima queda con vida después de haber recibido cuatro disparos, pero con el avance de la investigación, finalmente es capturado, enviado a la cárcel y posteriormente asesinado en febrero de 2.017 en el centro de reclusión en el que estaba.

“lo que entendemos es que el autor intelectual conocido como Felipe había contactado a uno de los miembros de una banda de sicarios conocido como “Los Picasso”, en la capital antioqueña, para que buscara a algún contacto en dicha cárcel donde estaba el primer sicario conocido como alías ratón”, responsable del atentado del padre del joven y lo asesinara para que no denunciara quién había pagado para cometer el atentado contra su señor padre”, detalló el general Murillo.

El director del Gaula explicó además que para el mes de abril del presente año, Felipe organizó junto con alías “capacho” cómo se iba a cometer el asesinato de su familia y que consistía en que él debía suministrarle una sustancia para que durmieran profundamente y en la noche el sicario ingresara a la casa de la familia, para que cometiera esta masacre.

“Gracias a la denuncia de esta familia y ante el temor que tenía de qué era lo que estaba pasando, se establece este macabro hecho y se evita esta masacre, lo que llevó a que el trabajo minucioso de los hombres del Gaula de Caldas capturaran a los dos hombres y al joven que figuraba como autor intelectual”, indicó el General.

El descaro de este intento homicidio fue que alías “Capacho”, una vez es contratado por el menor de la familia, se atreve a llamar a la madre para exigirle dinero a cambio de no atentar contra sus vidas, a cambio de que le cancelaran cuatro millones de pesos y un juego Xboss, como pago para no cometer el ilícito.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de tentativa de homicidio agravado, homicidio.