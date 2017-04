‘A la corrupción la vamos a extirpar’: Presidente Santos

Al enemigo de los colombianos que es la corrupción “la vamos a extirpar, la vamos a derrotar”, afirmó este viernes el Presidente Juan Manuel Santos durante la puesta en marcha del proyecto de construcción de la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación en Cúcuta.

El Mandatario destacó que hoy la Fiscalía está dando mejores resultados, es más transparente y es mejor que antes.

“La Fiscalía de hoy es una Fiscalía muy diferente a la que teníamos cuando comenzamos el Gobierno. Es una Fiscalía mucho más poderosa, más eficaz, que está dando muchos mejores resultados, y es más transparente”, dijo.

En este sentido, el Jefe de Estado señaló que no se equivocó al ternar para el cargo de Fiscal General a su actual titular, Néstor Humberto Martínez, a quien reiteró todo el apoyo del Gobierno Nacional.

“Yo no me equivoqué al ternar al señor Fiscal, porque en el corto tiempo que lleva está dando unos resultados muy importantes. Usted seguirá teniendo todo mi apoyo. Porque usted lo recuerda y yo también lo recuerdo, le dije: La prioridad número uno, Fiscal, es la lucha contra la corrupción”, recordó.

Al intervenir en el evento, el Presidente Santos le dijo al Fiscal que el fundamento de su administración es proceder siempre con transparencia y buen gobierno.

Agregó que donde este proceder no sea el correcto, “ahí es donde quiero que usted actúe. Donde no exista esa transparencia, ese proceder, ese buen gobierno, que las entidades de control, usted, señor Fiscal, actúen con todo el peso de la ley, porque esa corrupción la vamos a extirpar, la vamos a derrotar, no le quepa la menor duda”.

“El Estado colombiano se enfrenta a muchos enemigos y los vence. Este es un enemigo que vamos a vencer”, sostuvo.

Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó que el propósito de la institución que lidera es honrar el acto de confianza de luchar contra la corrupción, depositado en él por parte del Presidente de la República.

“Hemos priorizado muchas más investigaciones para renovar ese compromiso que hemos adquirido, desde el primero de agosto, de luchar contra la corrupción. Nunca olvidaré, señor Presidente, que en el discurso que usted pronunció el día en que tomé posesión del cargo me confió esa tarea, en nombre del Estado colombiano, y vamos a cumplirle a usted, vamos a honrar ese acto de confianza que usted me dispensó y vamos a cumplirle al país”, afirmó el Fiscal General de la Nación.