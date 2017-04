Asamblea de Cundinamarca protesta por declaraciones de Peñalosa contra Soacha

osa, al referirse al municipio de Soacha en un tono al que califican como “claramente de discriminación y segregación”, en el marco del Foro de Asociatividad e Integración Regional, convocado por la Asociación de Municipios de Sabana Centro, Asocentro.

Esta proposición, fue presentada ante la Duma Departamental, en desarrollo de la sesión ordinaria del día 25 de abril de 2017.

“El jueves pasado, la Cámara de Comercio de Bogotá realizó un foro, con una gran expectativa sobre Integración Regional, una alternativa inaplazable, al que estaba como invitado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien en uno de sus pronunciamientos, en tono jocoso y lleno de burla, manifestó ante todo el auditorio, en donde había alcaldes, empresarios nacionales e internacionales, fuerzas vivas de los sectores sociales y políticos, que ‘sería imposible que municipios como Chía y Cajicá en un momento dado pudieran fusionarse con un municipio como Soacha’, lo que conllevó ineludiblemente a una burla en el auditorio, considerando a Soacha como un paria a la democracia y a la inversión”, declaró Juan Carlos Coy Carrasco, diputado de Cundinamarca.

Asimismo agregó, “si este foro tenía un mecanismo de integración, no entendemos ese pronunciamiento del alcalde Peñalosa; él sabe que la competitividad entre Bogotá y los municipios paralelos de Cundinamarca pueden generar el 41% o, por qué no decir, el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional; esa fuerza integradora podría ser de igual impacto al que tienen los países centroamericanos. No entendemos ese pronunciamiento del doctor Peñalosa, donde segrega social, política y económicamente, y dentro de un escenario de un vecino tan importante como es el municipio de Soacha”.

De esta manera, la Duma Departamental exige respeto y disculpas públicas por parte del alcalde mayor de Bogotá, frente a su manera de referirse y plantear políticas de integración para con Cundinamarca y respeto por los habitantes de Soacha; esa no es la manera de liderar una ciudad y de manejar las relaciones con sus vecinos.

“Como habitante de Soacha, me duele aún más que sigamos siendo estigmatizados, sigamos siendo vistos como el patio trasero del distrito”, puntualizó, Víctor Julián Sánchez, diputado de Cundinamarca.

Soacha es un municipio pujante con gran potencial a desarrollar; independientemente de su situación, le significa a Bogotá una importante relación socioeconómica en la que se deben aunar esfuerzos por consolidar estrategias de planificación y organización, no solo en el tema de servicios públicos o movilidad, sino que debe haber todo un conjunto de aspectos sociales y productivos, en donde Bogotá, Soacha y, en general, Cundinamarca como región se pueda convertir en una de las más atractivas de Latinoamérica, en el marco del respeto y armonía para el progreso de la Ciudad Región.

“Sin lugar a dudas esto nos deja ver una vez más lo que el Distrito está pensando en materia de integración, cuando su único afán desbordado es buscar dónde cubre y dónde pone más viviendas para poder subsidiar el déficit de vivienda de interés social que tiene Bogotá, cuando en vez de pensar en crecer verticalmente dentro del Distrito, está pensando llegar a municipios como Mosquera y Soacha”, agregó el diputado Víctor Julián Sánchez.

Para finalizar, el diputado Coy afirmó que “Soacha es un integrador, es un escenario competitivo por su población, por su PIB, y que hoy lo necesitamos más que nunca, como un elemento fundamental de la competitividad, no solamente de Bogotá-Cundinamarca, sino del país”.