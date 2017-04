Clara Rojas la emprendió contra la carta de Uribe al Congreso de EEUU

La Representante a la Cámara Clara Rojas González aseguró que una mentira que se repite tantas veces termina distorsionando la verdad, al referirse a la carta que le envió el Senador Álvaro Uribe al Congreso de los Estados Unidos.

La Congresista del Partido Liberal aseguró que se recibieron con sorpresa en Colombia los planteamientos en los que cuestionan varios puntos del acuerdo de paz y su implementación.

1. Aunque ha habido un aumento de los cultivos ilícitos también es cierto que se ha venido haciendo un enorme esfuerzo por reducirlos. El Acuerdo de Paz establece un mecanismo para que la guerrilla contribuya en un programa de erradicación y sustitución.

2. En los últimos cuatro años el gobierno ha suscrito acuerdos de sustitución voluntaria con cerca de 80 mil familias para sustituir 70 mil hectáreas de cultivos ilícitos. La meta es sustituir este año 50 mil hectáreas y erradicarse de manera forzosa otras 50 mil.

3. No es posible afirmar, como señala el expresidente, que la economía colombiana depende del narcotráfico. Al contrario, tenemos un sistema fuerte que ha sido reconocido por organismos internacionales y calificadoras de riesgo como las agencias Standard and Poors y Fitch que elevaron este mes el grado de inversión en Colombia de BBB – a BBB.

4. Afirmar que las Farc crearon su propia justicia no se ajusta a la realidad. La Justicia Especial de Paz, JEP es un mecanismo que hace parte de la justicia transicional acordada en la mesa de conversaciones con aportes de importantes juristas.

5. Señalar que hubo una sustitución de la Constitución Nacional carece de veracidad porque el Acuerdo de Paz no se incluyó al ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad.

6. Sobre el Plebiscito, no es cierto que se hayan desconocido los resultados. Tras el triunfo del NO se renegociaron los acuerdos teniendo en cuenta las objeciones y propuestas de la oposición. Se Lograron precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 temas abordados.

7. Asegurar que, como consecuencia del proceso de paz, Colombia seguirá el modelo político y social de Venezuela es equivocado. En Colombia existe la independencia de poderes, la libertad de culto y de opinión así como libertad de prensa.

8. En la mesa de negociaciones nunca se discutió el modelo económico para afectar el sector privado. Contrario a lo que se ha señalado Colombia crece en materia de inversión, Reforma rural y respeto a propiedad privada.

9. Un llamado permanente de la sociedad y de la comunidad internacional se ha venido atendiendo: la devolución de los niños que se encontraban en las filas de la guerrilla. Creemos que es necesario que la palabra empeñada se cumpla.

10. El país está a la expectativa del cumplimiento de uno de los puntos más importantes de la negociación que, prácticamente, cierra el proceso y garantiza la incorporación a la vida civil de los miembros de la guerrilla: la entrega de las armas. Hay que recordar que el garante del proceso de dejación de las armas es Naciones Unidas.

“A pesar de las circunstancias se está cumpliendo el acuerdo. Se inició el traslado a las Zonas Veredales, el proceso de dejación de armas y el tránsito hacia la legalidad. La comunidad internacional seguirá apoyando este proceso”, puntualizó la Congresista Clara Rojas.