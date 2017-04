El depresión por padecer acné podría llevar al suicidio

Las cifras de suicidios en Colombia son alarmantes por si solas, tal y como lo demuestra el último reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 2 mil personas por año.

Pero, en realidad, ¿por qué se suicidan los colombianos? La verdad científica es que lo hacen por conflictos de pareja, por desamor, por dificultades económicas, por enfermedades físicas o mentales, por problemas escolares, por asuntos jurídicos, por maltrato físico, sexual o sicológico y, quién lo creyera, hasta por padecer una enfermedad de la piel como el acné.

Por estas cifras es que el Ministerio de Salud reconoce el suicidio como un grave problema que obliga a que, entre sus acciones, lo incluya como uno de los asuntos de prioritaria vigilancia en su Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.

Y es que, en relación con el intento de suicidio por padecer acné, el Hospital Universitario Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta”, de Bogotá, encontró esta causa que colocó recientemente, por ejemplo, a dos jóvenes al borde de la muerte.

Una de las historias es de una adolescente de escasos 15 años, Mariana Pérez y otra, la del joven José Fernández (*nombres cambiados para proteger a las víctimas) quienes tuvieron hace un tiempo tantos barros en la cara, que pensaron incluso, en quitarse la vida, entre otras causas, por el acoso al que eran sometidos por sus compañeros de colegio, por su entorno más inmediato o por reflexiones inadecuadas.

“En algún momento sí pensé en el suicidio porque era la única escapatoria que veía de mis problemas, era como decir: bueno, me suicido y ya, no hay nada más que hacer, ya me dejan de molestar…”, recuerda Mariana.

“Mi caso es más como un caso autobullying, sencillamente, es como la sensación de no querer mostrar el rostro en la calle porque es como una enfermedad que uno siente no tiene cura y que después de hacer muchos intentos con medicamentos y dermatólogos los resultados eran peores, uno piensa en para qué seguir”, explica José.

Pero, afortunadamente, el milagro se les hizo el día en que un conocido les recomendó tratar su padecimiento de la piel aquí en el Hospital Universitario Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta”.

“Comencé el tratamiento y se desapareció el acné; hoy me siento muy bien porque antes tenía depresión y sufría de bullying en el colegio”, asevera Mariana quien antes sentía hasta temor al hablar pero que hoy se muestra feliz y sonriente.

Ella es consciente que en estos tiempos de apariencias su acné le jugó una mala pasada que le pudo costar hasta la vida.

“Hasta una médica me dijo que lo mío era de por vida y por eso es que uno hay veces piensa en matarse”, expresa José. “En el tratamiento con médicos especializados, he podido encontrar alivio por los medicamentos, el trato de los médicos y la certera formulación; el resto ha sido mucha desintoxicación, ejercicio y buena alimentación”.

Por estos y otros tantos motivos es que la directora general, Claudia Marcela Rojas Daza, sostiene que los padres de familia deben estar muy atentos a los adolescentes, por ejemplo, a los cambios hormonales que presentan y que se reflejan en los primeros brotes de acné.

“No es esperar a que un joven llegue a un trastorno sicológico porque puede llegar hasta un intento de suicidio como hemos tenido aquí muchos casos”, relata Rojas Daza.

En el año 2016 el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta atendió más de 70 mil consultas provenientes de todo el país, de las cuales 7 mil se relacionaron con el acné y 3.700 con dermatitis.

Una de los datos más contundentes para enfrentar las enfermedades de la piel de este tipo es que entre el 80 y 90 por ciento de los adolescentes sufren de acné. “Sea leve, moderado o severo es muy importante ponerle cuidado porque el acné está asociado a trastornos depresivos”.

Para la directora “esto es un tema que hay que ponerle mucho cuidado porque causa bullying y trastornos depresivos en los adolescentes, teniendo en cuenta que la primera parte donde se presenta es en cara, segundo, en espalda y pecho”.

“Llevamos 82 años cuidando la piel de los colombianos y en el marco del cumplimiento de los objetivos estratégicos esta la promoción y la prevención de patologías tan frecuentes como el acné, la dermatitis, el cáncer de piel que tienen un alto impacto nacional que son cada vez más frecuentes y que pueden llevar a los pacientes a la muerte si no se hace un cuidado preventivo a tiempo”, afirmo la directora.

El Hospital Universitario Centro Dermatológico lo fundó el Presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, en 1934 como un centro de lepra. Posteriormente se dedicó a tratar todo tipo de enfermedades relacionadas con la piel, especialidad en la que es hoy uno de los referentes en Colombia.

Una de las empresas sociales del Estado (E.S.E.) o entidad pública que goza del mayor prestigio en Colombia y el mundo por su riguroso trabajo científico y el alto nivel es el Hospital Universitario Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta”.

Datos que se suman los buenos resultados conocidos en la más reciente Rendición de cuentas en la que participaron la Subdirección Técnico-científica, la Subdirección Administrativa y Financiera, la Oficina de Docencia e Investigación y la Coordinación de Garantía de la Calidad.

“Tenemos una satisfacción del 97 por ciento en nuestros usuarios que significa que tenemos una calidad altísima en la atención”, finalizó la directora una de las artífices del panorama despejado que presenta la entidad.