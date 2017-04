En mayo Bogotá celebra el mes del Reggae

The Heart Beat, Joe Taylor, Social Prophet (Felix Mitchell), R-VYBZ, Turbara Reggae, Black Talent, Red Crab, Roots Rolo, La Urband y El Punto, agrupaciones del Caribe y capital colombiana.

Posterior a este gran inicio, el Programa Cultura en Común de la Subdirección de Equipmaientos Culturales, llevará la fiesta a las localidades de Usme, Usaquén, Antonio Nariño y Kennedy, el 4, 12, 13 y 19 de mayo, con los conciertos de Yoky Barrios, Junior Sambo, Javier Fonseca (Alerta Kamarada), Altogrado y Makonen Soul; los Dj set de Beltzasar, BAD, Natural y Bhang, y las puestas dancísticas de Madshoot Dancehall, Valentina Danza, Wiwa y el grupo de baile Heidi.

El 20 y 21 de mayo, en pleno corazón del Parque Nacional, los niños y sus familias podrán disfrutar en el Teatro El Parque de la historia del reggae e iniciar un acercamiento a las notas musicales de este género con un Dj Set especial de Javier Fonseca (Alerta Kamarada), acompañado de una función circense de Michangie y el reggae musical infantil La bicicleta voladora.

La fiesta finaliza el 27 de mayo, nuevamente en el Teatro al Aire libre La Media Torta, con Rototom Internacional, un segundo round musical de alto calibre con conciertos de Cedric Congo Myton (Jamaica), Jah Fabio (México), Banton (Costa Rica), Ysabel Omega (Perú), Somos Uno (México), MKDS (Perú – Estados Unidos) y Mr Dalis Ectemático (Venezuela). La cuota nacional estará conformada por Monosónico, Dub to Jungle, Junior Sambo, Jahia Uncan and The Groove Lions, Dj Beltzasar y The Israel – Ites, entre otros.

Rototom Colombia 2017 es organizado por la Fundación S.U.W.A.O (Somos Uno We Are One) y el Idartes, y cuenta con el apoyo del Rototom Sunsplash. La programación completa se podrá consultar en: www.idartes.gov.co/agenda