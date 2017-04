Navas Talero aportó 30 mil firmas a la revocatoria de Enrique Peñalosa

Muy optimista se vio llegar al representante a la Cámara Germán Navas Talero a la sede del Comité Unidos Revocamos, llevando dos cajas de regalo. “Regalos para democracia bogotana”, expresó.

“Los regalos contienen 200 planillas y cada planilla 15 renglones. En esas hojas está plasmada la inconformidad de miles de ciudadanos ante una Administración nefasta” afirmó el congresista poco antes de hacer la entrega formal.

Cabe recordar que Germán Navas Talero ha sido uno de los más acérrimos contradictores del Alcalde, tanto en la pasada Administración como en la actual. De hecho, esta semana “le cantó la tabla” a Enrique Peñalosa durante un debate sobre la importancia de la Reserva Van der Hammen, allí el congresista hizo una vehemente intervención recordándole al burgomaestre sus innumerables mentiras y fracasos.

La entrega de esas 30 mil firmas la hizo ante Gustavo Merchán, promotor del comité Unidos Revocamos, quien sostuvo que el proceso cuenta ya con más de medio millón de rúbricas.

“Es que los bogotanos no queremos ver la carrera séptima destruida al meterle el negocio de los buses pegados. No queremos que siga arrasando con árboles y humedales. No queremos que ferié la ETB. No queremos ver cómo sigue afectando varios sectores de la ciudad con sus ‘brillantes’ soluciones, como lo que hizo esta semana en Suba.

Los bogotanos queremos y nos merecemos un trasporte digno; queremos que se respete la naturaleza, y queremos que se trabaje por Bogotá y no por intereses personales. Por eso seguiremos en la tarea de recoger firmas, para que no nos pase lo de la revocatoria anterior”, manifestó el Representante a la Cámara por Bogotá.