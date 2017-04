Nos merecemos soñar con Rusia 2018: Carlos Sánchez

eurosport.es

Carlos Sánchez afirmó que la selección tiene que salir de la experiencia adquirida en el Mundial de 2014 para encarar la próxima Copa del Mundo de 2018 con la ambición de “conseguir algo grande”.

Sánchez analizó el crecimiento futbolístico de Colombia, la situación de su compatriota James Rodríguez en el Real Madrid y también repasó su experiencia en la Liga española con el Elche.

Pregunta: Usted es un pilar de la selección colombiana. Considerada la experiencia adquirida en el Mundial de 2014, ¿con qué ambiciones encarará su selección el Mundial de 2018?

Respuesta: Después de la experiencia de 2014, tenemos opciones de ir a jugar un Mundial, ir paso a paso, pero creyendo que se puede conseguir algo importante. Ya tuvimos la experiencia pasada, estuvimos muy cerca de llegar a las fases más decisivas. Creo que a partir de ahí nos merecemos soñar. Demostramos que somos una selección joven, pero ya con mucha experiencia y con muy buenos jugadores.

P: ¿Qué rol tuvo el argentino José Pekerman en el crecimiento de Colombia?

R: Es un líder, es una persona muy metódica. Muy leal y es una persona comprometida. Cuando nos medimos con Argentina, casi tiene más ganas de ganar el partido él que nosotros. Cambió mucho la mentalidad del futbolista colombiano. Si bien antes ya se venía trabajando, ahora hay otra mentalidad, siempre hubo talento pero no se adaptaban bien o mentalmente siempre estaba por debajo de otros países. Ahora hemos llegado a un punto donde se está demostrando que se puede llegar muy lejos.

P: En 2011 jugó un gran partido contra la selección argentina y, en concreto, contra Lionel Messi. Muchos periódicos le definieron como “el anti-Messi”. ¿Cómo se puede contener un jugador como él?

R: Cuando te enfrentas a Messi es otro partido dentro del partido. Messi es un jugador muy inteligente, lo que más destaco de él es su eficacia. No corre diez kilómetros, a lo mejor corre tres, pero aún así te mete cuatro goles. Deja que el adversario se atraiga por la pelota. No tienes que dejarle espacio, dejar un metro o 30 centímetros a Messi es un peligro. Ahí hace la diferencia. Cuando tuve que enfrentarle siempre jugué en un 4-1-4-1, yo seguía solo los movimientos de Messi.

P: Argentina cuenta con algunos de los mejores futbolistas del mundo, pero le está costando sellar el pase al Mundial 2018. ¿Cuál puede ser el problema?

R: Todos nos hacemos esa pregunta. Creo que son los intereses individuales que están prevaleciendo sobre el objetivo de grupo, me atrevería a decir eso. Pienso, para mi punto de vista, que es eso, porque tienen a grandes jugadores. En las últimas Copas América, Chile ganó contra Argentina a pesar de que tuvieran todas estrellas. Chile es un equipo con menos estrellas, pero jugando como equipo ha sabido ganarles.

P: Usted jugó en los mejores campeonatos de Europa (Francia, España, Inglaterra e Italia). ¿Qué destacaría de esas ligas?

R: Todos tienen algo diferente. Francia es un campeonato donde encuentras de todo, técnica, táctica, equipos que juegan uno contra uno, equipos que manejan la pelota. Luego me voy a España y todos los equipos intentan jugar. En Inglaterra era un fútbol mucho más directo, poca táctica por mi experiencia personal, luego hay excepciones tipo el Leicester City. En Italia hay equipos que juegan muy bien, que tocan muy bien, como el Fiorentina. Todos tienen su lado particular, pero he aprendido de todos.

P: Jugó en la Liga española con la camiseta del Elche. ¿Cómo se vive desde un club pequeño el dominio del Real Madrid y del Barcelona?

R: Hay mucha diferencia, en algunos momentos cuando vas a jugar al Camp Nou o al Bernabéu el técnico te dice, diviertanse, disfruten. Hay muchísima diferencia. Se nota en los resultados abultados y cuando las cosas están muy parejas siempre llega algún pito a favor de los grandes. Eso, por ejemplo, no lo viví en Inglaterra.

P: ¿Cómo está viviendo James su momento en el Real Madrid?

R: Es difícil, porque le conozco y sé que es un ganador. Talento tiene para jugar en el Real Madrid, no tengo dudas de eso. En clubes tan grandes hay muchos intereses. Sé que es hincha del Madrid, porque lo hablo con él, y es un sueño que está cumpliendo. No es fácil, pero él se quiere quedar allí.

P: ¿Cómo nació su pasión por el fútbol?

R: Crecí en una familia que veía fútbol, siempre en la televisión veíamos fútbol colombiano, inglés, italiano. Crecí en una ciudad futbolera, una ciudad con pocos recursos y entonces una de las diversiones era jugar al fútbol, jugaba en la calle, y luego empecé en una escuela y así fue creciendo la pasión hasta que en un momento decidí dedicarme completamente al fútbol. Al principio era delantero, un goleador, luego un profesor me puso en el centro del campo. Me dijo que manejaba bien los dos perfiles, defensa y ataque, me gustó, me convenció con esas palabras y terminé siendo un centrocampista.

P: ¿Quiénes eran sus ídolos?

R: Había muchos, (el argentino, Gabriel) Batistuta, (el francés David) Trezeguet, (el chileno Iván) Zamorano, (los colombianos, René y Carlos) Higuita y Valderrama. Ahora me gusta (el francés, N’Golo) Kante, le conocía desde cuando jugaba en Francia.

P: ¿Cómo se encuentra en Florencia?

R: Muy bien, contento. Me encanta la ciudad y su gente. Desde el primer día estuve muy bien, mi familia igual. El hecho de que haya latinoamericanos me ayudó mucho, son jugadores con los que me medí en otros sitios a nivel de selección y de club y me ayudó en la adaptación. Es importante contar con compañeros latinos, que conocen la cultura y que me ayudan para sentirme mejor cada día en el club.

P: ¿Extraña Colombia?

R: Claro que se extraña, se extraña la familia, los amigos, allí se vive de otra manera. Todo eso se extraña, la cultura es distinta, pero con el tema de la selección voy mucho a Colombia así que no es un factor muy fuerte, no me hace tanta falta porque tengo la posibilidad de ir muy seguido allí y siempre estoy en contacto con lo que es mi cultura. Con EFE