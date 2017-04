Son ya 9 los muertos por desplome de edificio en Cartagena; la obra no tenía licencia

–Con la ubicación de dos cuerpos más en la madrugada de este viernes se elevó a 9 el número de muertos dejados por el desplome del edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo de la ciudad de Cartagena y las operaciones de búsqueda y de rescate continúan a marchas forzadas, pero de hecho, se descarta la posibilidad de hallar sobrevivientes

La noche anterior fueron sacados vivos de entre los escombros 2 trabajadores de la construcción. Con ellas, aumentó a 27 el número de heridos causados por el colapso de la edificación de 6 pisos, mientras los responsables de la obra no aparecen.

Ninguno de ellos, ni ingenieros, ni arquitectos, ni los que programaron o financiaron la obra, se ha hecho presente.

Los organismos de socorro indican que se han ubicado 8 personas bajo los escombros, utilizando tecnología de punta, pero se descara que estén vivas.

El alcalde de la ciudad de Cartagena Manolo Duque confirmó que la construcción carecía de permiso oficial.

Añadió que los constructores tenían una licencia “chiviada” y notificó por ello que sobre ellos caerá todo el rigor de la justicia.

“Quienes creyeron engañar a la ciudad con ese documento ilegal se equivocaron. Pagarán ante autoridades”, precisó el mandatario Distrital.

El edificio, denominado Portal de Blas de Lezo II, contaba con seis pisos, colapsó hacia las 11 de la mañana de este jueves, debido a fallas estructurales y al parecer malos materiales, según las primeras hipótesis que manejan las autoridades locales.

Vecinos del lugar dijeron que el terreno donde se levantaba la obra era inestable y no era apto para el tamaño de la edificación.

Los sobrevivientes coincidieron en señalar que se escucho crujir las columnas e inmediatamente se produjo el derrumbe, por lo que consideran que se salvaron de milagro.

Uno de ellos es Gabriel Ladeo, quien trabajaba en el edificio y decidió salir un minuto antes de la construcción para tomar una gaseosa.

Dijo que iba caminando hacia la tienda cuando escuchó el estruendo.

“Si Dios me dejó acá abajo, por algo sería. No sé qué voy a hacer, será pedirle a Dios que me ayude, él es el que sabe lo que hace con uno”, expresó.

Ladeo dijo que con él había más de 30 personas trabajando en la obra, entre ellos varios venezolanos.