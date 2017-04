Streaming: El motor de la industria musical en Latinoamérica

El streaming se consolida como uno de los motores de crecimiento de la industria musical. Hoy son más de 100 millones de usuarios pagos de diferentes plataformas digitales que permiten el crecimiento del sector. Según un informe de La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI por sus siglas en inglés, el mercado de música global en el 2016 tuvo un ingreso total de US$ 15.700 millones, de los cuales el 60,4% pertenecen al streaming.

En este sentido, en 25 países los ingresos digitales representan más de la mitad del mercado de la música grabada, mientras que países como Ecuador, Irlanda, Malasia, Rusia y Turquía superaron el umbral del 50%. Lo anterior demuestra una disminución del 20,5% en los ingresos por descargas y la preferencia por canales digitales.

Por su parte, los ingresos por ventas físicas disminuyeron un 7,6%, una tasa superior a la del año anterior, con una caída del 3,9%. Sin embargo, el sector físico todavía representa el 34% del mercado global y es particularmente significativo en países como Japón y Alemania.

América Latina fue, por séptimo año consecutivo, la región con mayor crecimiento en ingresos, con un aumento del 12,0%. Los ingresos digitales aumentaron en un 31,2%, impulsado?s por el streaming que representó US$ 246 millones. México, el segundo mayor mercado de la región, creció un 23,6%, mientras que el mayor mercado, Brasil, cayó un 2,8% en comparación con el año pasado.

Así mismo, otros países tuvieron un aumento en el mercado musical. Colombia con un 13,8% para alcanzar ventas de US$ 35,1 millones; Chile, reportó un 16,1% con US$ 33,7 millones; Perú experimentó un 19,8% obteniendo US$ 13,6 millones; y Centroamérica y el Caribe un 31,5% acumulando un total de US$ 21,3 millones.

De esta manera, el informe resalta un panorama alentador para la industria musical, que se ha adaptado a las tendencias tecnológicas, es decir, que ha pasado de los físico a lo digital y de las descargas al streaming. Así, el 50% del total de los ingresos de América Latina se consolida por las ventas digitales, y con esto, se han abierto un número de oportunidades para los artistas y sus fans.

“En los últimos 12 meses Deezer ha hecho avances significativos en el crecimiento de su negocio y en demostrar por qué el streaming es una necesidad. Con la inversión en territorios de rápido crecimiento como LATAM, un gran producto como Flow y nuevos niveles de precios como Family, nuestro apoyo continuo de talento emergente y la inversión en nuevas tecnologías, seguiremos animando a los fans y seguiremos siendo un actor importante en este espacio”, afirma Hans-Holger Albrecht, Deezer CEO.