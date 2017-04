Destacamos que en marzo 2017 la tasa de desempleo bajó a 9,7%: MinHacienda

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó el dato de la tasa de desempleo nacional del mes de marzo revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, la cual bajó a 9,7 %, luego de que 486 mil personas más encontraran empleo para este mes del año.

“Importantísimo los datos que revela hoy el Dane, pese a que bajó la oferta porque la tasa de participación subió de 63,3 % a 63,6 %, la economía colombiana muestra un repunte destacable, pues en marzo de 2017 se crearon 486 mil empleos adicionales”, dijo el funcionario.

De acuerdo con el Dane, en marzo de 2017, 21 millones 932 mil personas se encontraban ocupadas, este es el nivel más alto en los últimos 16 años. En este mes se destaca la generación de empleo de la Industria Manufacturera, que completa siete periodos consecutivos con variación positiva; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y actividades inmobiliarias.

El Dane informó además que en marzo de 2017 la tasa de desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 10,6 %, la tasa global de participación fue 66,7 % y la de ocupación 59,7%. Para las 23 ciudades, los datos revelan que las tasas de desempleo más bajas se registraron en la Costa Atlántica, en donde tres ciudades mantienen la tasa en un solo dígito.

“Las ciudades principales de la costa atlántica muestran excelentes resultados en sus tasas de desempleo: Santa Marta (7,9%), Barranquilla (8,0) y Cartagena (9,6%), estos datos son para exaltar” mencionó el Ministro de Hacienda.

Finalmente, el titular de la cartera de Hacienda aseguró que, pese a los buenos resultados del desempleo a nivel nacional, el Gobierno Nacional analiza en detalle la situación de tres ciudades en donde la tasa de desempleo es alta.

“La situación no es generalizada, tenemos unos problemas puntuales y específicos en donde se destacan tres ciudades: Cúcuta, Quibdó y Riohacha. No es coincidencia que precisamente en esas tres ciudades estemos haciendo algunas de las intervenciones más efectivas con los programas del Gobierno. En La Guajira vamos a asegurarnos que los recursos que envíe el Gobierno no se desvíen, sino que se utilicen para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, comentó.

“Hoy el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con un grupo importante de funcionarios del Gobierno, está en la ciudad de Cúcuta, y por supuesto también estamos muy interesados en la situación de Quibdó”, exaltó Cárdenas.

Y concluyó asegurando: “la situación económica del país en materia de desempleo ha ido mejorando, pero eso no quiere decir que no tengamos la preocupación en aquellas ciudades del país donde hay dificultades, por eso en estas ciudades tenemos unas intervenciones específicas para tratar de estimular la economía y reducir esos altos índices de desempleo”.