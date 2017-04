Fans de Lady Gaga participarán en su película

Algunos fans de Lady Gaga podrán ser extras en la película de la cantante.

Mediante un tweet, la ‘Mother Monster’, les dio la sorpresa a sus seguidores. Gaga espera que que sus fans se animen a participar en ‘A Star Is Born’, la cinta dirigida y coprotagonizada por Bradley Cooper, cuyas escenas se grabarán a principios de la semana que viene en el auditorio Greek Theatre de Los Ángeles.

Be a part of A Star Is Born with Bradley and me in LA! ? https://t.co/RRwGXDZzHN

— xoxo, Gaga (@ladygaga) 27 de abril de 2017