Fiscalía precluye investigación contra exgobernador Libardo Simancas por caso de ‘mercaditos’

Preclusión y archivo del proceso penal por la presunta contratación irregular de los ‘mercaditos’ drogas y kits de aseo adquiridos para paliar la crítica situación que padecieron durante 2007 miles de bolivarenses como consecuencia de la temporada invernal vivida en ese momento, resolvió la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en favor del exgobernador de Bolívar, Libardo Simancas Torres.

En los considerandos de la decisión, el fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Camacho Flórez señaló que, “En conclusión, asiste razón a la defensa y a la representante del Ministerio Público en señalar que, una valoración seria y objetiva como la efectuada respecto de la prueba recaudada, no permite alternativa distinta de la de calificar el mérito del sumario con Resolución de Preclusión de la investigación, en tanto que el procesado, Libardo Simancas Torres, no incurrió en ninguno de los delitos a él endilgados”.

Satisfecho con decisión

Por su parte, el ex gobernador Simáncas Torres expresó su satisfacción por la determinación judicial que lo favorece, respecto de la cual asintió: “Sí, la decisión de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia me exonera de toda responsabilidad penal en la contratación celebrada en 2007 para mitigar los efectos de la ola invernal que afectó a 43 de los 45 municipios de nuestro departamento”.

Por eso, dijo, “Esta decisión de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia me exonera de toda responsabilidad y desvirtúa todas esas observaciones e imputaciones que en su momento se hicieron en el proceso, motivo por el cual la Fiscalía General de la Nación no encontró ningún mérito a las imputaciones que fueron hechas por la administración que me precedió en la Gobernación de Bolívar”.

Finalmente concluyó: “De manera que con esta decisión, que me exonera de toda responsabilidad al igual que la proferida por la Procuraduría General de la Nación en su momento, me llenan de satisfacción” indicó el ex gobernante bolivarense.