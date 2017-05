Con escudo antimisiles, Trump, se defenderá de ataques de Corea del Norte

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no descartó una opción militar contra Pyongyang, ciudad capital de Corea del Norte liderado por Kim Jong-Un. La estrategia militar que enfureció al joven norcoreano, ya está activa en Corea del Sur, de acuerdo con información entregada por un alto funcionario del gobierno norteamericano.

Un polémico escudo antimisiles estadounidense, cuyo despliegue enfureció a China, ya está operativo en Corea del Sur, informó este lunes un funcionario norteamericano de defensa.

“Él (el sistema) ha alcanzado su capacidad inicial de interceptación”, dijo el funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

Washington y Seúl habían acordado en julio el despliegue del escudo antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), tras una seguidilla de ensayos de misiles por parte de Corea del Norte.

Aunque el presidente norteamericano, Donald Trump, insistió en su preferencia por una solución diplomática y el papel clave que puede desempeñar China para rebajar las tensiones en la península coreana, no excluyó el uso de la fuerza militar en Corea del Norte, si este continúa sus provocaciones nucleares.

“Si (el líder norcoreano) prepara una prueba nuclear, no estaré feliz. Y no creo que Xi (Jinping, el mandatario chino), que es un hombre muy respetado, esté feliz tampoco”, afirmó la noche del sábado Trump en una entrevista en el programa “Face the Nation” de la cadena local CBS.

Es un juego de ajedrez. No quiero que la gente sepa lo que estoy pensando”, indicó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En este sentido, Trump, al ser preguntado sobre la posibilidad de que EE.UU. recurra a una solución militar ante las acciones del país norcoreano, rehusó a dar una respuesta exacta y sólo dijo: "No lo sé, ya veremos".