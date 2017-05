EL LARGO DÍA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (131)

El sábado 29 de abril celebramos el día de los niños para recordar el deber que tenemos de garantiza los derechos a nuestros hijos, hijas, nietas, nietos, ahijados, alumnos y los demás que no tienen familia.



El día de los niños, es un largo día de 8766 horas, que se repetirá indefinidamente porque parece imposible que llegue un día en el que los niños y niñas tengan satisfechos en lo básico sus derechos fundamentales.

En Colombia y en muchos países del mundo se reconocen como derechos fundamentales de los niños y adolescentes los siguientes: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.

Los niños y niñas serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

¿QUIENES DEBEN GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS?

La familia, los maestros o docentes, la sociedad y el Estado, las autoridades en general, tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas y pedir que se sancione a los infractores, es decir, a quienes no cumplan con el deber de garantizar estos derechos.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

¿CÓMO ESTAMOS GARANTIZANDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y DEMÁS MENORES DE EDAD?

Respondamos con la mayor sinceridad y si estamos fallando tomemos los correctivos del caso para que por lo menos se minimice la violación y el desconocimiento de esos derechos. Replanteemos nuestra posición frente a la progenitura responsable en todos sus aspectos. Preguntémonos: ¿Somos progenitores responsables al dar vida a una persona sin tener cómo criarla dignamente? ¿Estamos pendientes de su salud física, mental, espiritual, afectiva, etc.?

LA GRAVE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.

Ironía que en el mes de los niños y niñas se hayan cometido delitos atroces como, abandono en las calles, violencia sexual y asesinatos. Y que los que se consideran protagonistas de la defensa de los derechos de infancia se limiten a pregonar que a los delincuentes les debe caer todo el peso de la ley y que debe aprobarse la cadena perpetua. ¿Y qué proponen para que no haya un delito más contra los niños? Nada.

Nuestra voz que pide Ministerio de Familia para que tengamos una política de familia articulada, que demanda la clase de Educación para la Vida en Familia, para que preparemos a nuestros hijos y reeduquemos a nuestros padres para que sean aptos en el cumplimiento de sus deberes filiales, que pide una política clara y pública para que se prevenga todo embarazo en y por adolescentes y por supuesto que evitando el llamado general al ejercicio de los derechos sexuales desde el kínder, que propone que no se engendren hijos si no hay recursos para atender su crianza, que pide una educación sería y honesta y una prevención para frenar la pobreza y la corrupción y la acumulación de privilegios injustos y otras propuestas más, se queda en el vacío porque no hay eco y porque no genera inmediatamente contratos para que se puedan repartir coimas e incremento de nepotismo y patrimonio en los gobernantes.

¿COMO VIVIRÁN NUESTROS HIJOS EN EL FUTURO CERCANO?

Los días pasan inexorablemente y veloces. ¿Cómo vivirán nuestros hijos y nietos cuando ya no tengan 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 años? ¿Cuándo hayan gastado, ojalá bien gastados, estos años? El peligro los acecha. La adición a la tecnología que los atrapa y los vuelve como máquinas. El licor y las sustancias estupefacientes que embrutecen. La irresponsabilidad y la falta de compromiso con la idea de que la familia debe permanecer y funcionar. La violencia sexual que no distingue sujetos pasivos. Los juegos como el malvado de la ballena azul que asesina. El violento idiota que se cree burlado en su afecto y decide a ciencia y conciencia lesionar o matar. Las falsas ideas sobre la belleza y la comida saludable a través de la estética artificial. Y la lista sigue…

¿Estamos atentos para poner barreras culturales y morales para que estos riesgos no causen daño a nuestros hijos y nietos? Si no hemos caído en la cuenta de que el daño acecha debemos despertar y estar alertas. ¡El mañana es ya!

SIGAMOS SEMBRANDO LA PAZ, EL AMOR Y LA CONCORDIA.

Los invito a sembrar paz, amor y concordia en nuestros hogares y familias, esta vez en función del bienestar de nuestros hijos, nietos, ahijados, alumnos, para que tengamos paz, amor y concordia entre nuestros niños y niñas en la sociedad y en Colombia.

Bogotá, 1 al 7 de mayo de 2017.

