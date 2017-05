Bogotá, ciudad con mejor estrategia de promoción en inversión de América Latina

Wikipedia

La capital de Colombia fue galardonada en el ranking anual del centro de investigación fDi Intelligence del Financial Times como la ciudad con mejor estrategia de promoción de inversión de América Latina y la número 6 del continente.

Bogotá es la primera ciudad de América Latina y la sexta ciudad del continente con la mejor estrategia de promoción de inversión según el ranking “American Cities Of The Future” publicado en la revista fDi Magazine. La ciudad se ubica después de Chicago, Nueva York, Montreal, Los Angeles y Miami y es la primera ciudad latinoamericana superando a regiones como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires o DF.

“Este reconocimiento es una indicación que el camino que hemos tomado en Invest in Bogotá desde su creación en 2006 ha sido el correcto. Después de una década de trabajo hemos traído a la ciudad más de 250 proyectos con una inversión estimada de más de $1.900 millones de dólares y que han generado más de 23.000 empleos directos y hemos posicionado a Bogotá como una ciudad pionera y un excelente destino de inversión en el continente”, expresó Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogota, la agencia de promoción de inversión de Bogotá.

“Desde la entidad y con nuestras filiales como Invest in Bogotá, estamos comprometidos con convertir a Bogotá en uno de los principales destinos de inversión de la región, contribuyendo a mejorar el entorno para la negocios. Este resultado es evidencia de ello”, afirmó Mónica de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Dentro del ranking, Bogotá escaló además dos posiciones con respecto al 2015/16, pasando del séptimo lugar al quinto como ciudad del futuro de América Latina, un escalafón que mide de forma general el potencial económico, capital humano y estilo de vida, costos, conectividad y ambiente favorable para los negocios.En la lista solo la superan Sao Paulo, las ciudades mexicanas de Queretáro y Ciudad de México, y Santiago de Chile.

Este ranking es realizado cada dos años y evalúa 481 ciudades de todo el continente americano, clasificadas en grupos según su tamaño. Bogotá hace parte del grupo de ciudades principales, junto con otras 49 como Nueva York, Sao Paulo, San Francisco y Montreal. Allí es donde destaca por su estrategia de inversión y supera a todas las demás ciudades principales de América Latina.

“Estos resultados ratifican el liderazgo internacional de Bogotá, así como nuestro compromiso para asegurar la posición de la ciudad como un destino de primera para los inversionistas, brindando un ambiente propicio para la inversión, infraestructura moderna y talento humano”, expresó Juan Miguel Durán, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá.

En otras categorías, Bogotá fue destacada como la octava ciudad con mayor número de proyectos de inversión nueva de todo el continente entre 2012 y 2016, ubicándose al nivel de Los Ángeles y superando a ciudades como Santiago de Chile y Chicago.

A lo largo de 10 años de gestión, Invest in Bogota ha sido catalogada por diferentes instituciones como el Banco Mundial en 2009 y la Revista Site Selection en 2015 y 2016, como la mejor agencia regional de promoción de inversión de Latinoamérica y el Caribe.

Acerca de Invest in Bogotá: Invest in Bogotá, es la agencia público – privada que, con base en una estrategia de posicionamiento internacional, promueve de manera activa la inversión extranjera en la ciudad para la generación de oportunidades de negocio, progreso, desarrollo social y económico para los bogotanos y los colombianos. Invest in Bogotá es el resultado de una iniciativa entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía.