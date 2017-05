Sería un ‘honor’ reunirme con el líder norcoreano bajo las circunstancias adecuadas: Trump

— El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el lunes que sería un “honor” reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un si el encuentro se celebra “bajo las condiciones apropiadas”. Esta es la primera vez que el mandatario estadounidense expresa su voluntad de reunirse con Kim tras asumir el cargo.

“Si fuera apropiado para mí reunirme con él, por supuesto que lo haría, sería un honor para mí”, dijo Trump en una entrevista con Bloomberg News. “Si fuera bajo las circunstancias apropiadas, pero sí lo haría”, afirmó.

Trump dijo que la mayoría de políticos nunca dirían algo así, para después reiterar su disposición a mantener el encuentro bajo las circunstancias adecuadas.

Trump no dio detalles sobre a qué se refería al hablar de “circunstancias apropiadas”, pero su portavoz Sean Spicer dijo que las condiciones incluyen, entre otras cosas, que Corea del Norte ponga fin a sus actos provocativos.

Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca, dijo en una sesión informativa regular que el comportamiento provocativo de Corea del Norte debe detenerse inmediatamente, explicando que deberían darse muchas circunstancias y que Pyongyang debería mostrar señales de buena fe. “Claramente, las condiciones no se cumplen en este momento”, añadió.

Spice dijo que, aunque las circunstancias no se cumplen es este momento, no se descarta la posibilidad de que esto ocurra si Corea del Norte muestra seriedad respecto al desmantelamiento de su capacidad nuclear y retira la amenaza que supone para la región y Estados Unidos. Sin embargo, reiteró que la posibilidad no se cumple en este momento.

Esta fue la primera vez que Trump expresó su voluntad de reunirse con el líder norcoreano, pese a que el año pasado en su campaña electoral expresó su voluntad de “recibir” en la Casa Blanca a Kim Jong-un y sostener negociaciones nucleares tomando una “hamburguesa”.

El último comentario de Trump sugiere que Estados Unidos y Corea del Norte podrían encaminarse hacia negociaciones, pese a que los dos lados han elevado la tensión intercambiando retórica beligerante durante los últimos meses.

En los últimos días, Trump ha realizado comentarios positivos sobre el líder norcoreano, diciendo que Kim tomó el poder de su padre a una temprana edad tratando con gente “muy dura” que intentaba arrebatarle el poder, incluido su tío, al que Kim mandó ejecutar.

Durante la campaña, Trump enfatizó repetidamente que es un excelente negociador y que está preparado para utilizar su capacidad para retomar los intereses perdidos bajo las Administraciones democráticas.

Trump recalcó que hablará con cualquier persona y que tiene un 10 o 20 por ciento de posibilidades de convencer a Kim para que renuncie a las armas nucleares.

Por otra parte, Trump expresó su preocupación sobre las amenazas norcoreanas, reflejando que el Norte supone una carga sobre sus hombros.

Sin embargo, el presidente estadounidense apuntó que hay que estar preparados para lo peor y que hay que hacer lo que se deba hacer, ya que no se puede permitir que la situación actual prosiga.

Asimismo, en una entrevista con Fox News, Trump dijo que hoy en día nadie está a salvo, y que si el líder norcoreano consigue misiles de largo alcance Estados Unidos tampoco estará a salvo. (Informe de la Agencia Yonhap)