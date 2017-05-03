Curso para instructores de árbitro en Bogotá
Mayo 3, 2017 7:23 pm
La Federación Colombiana de Fútbol y la Comisión Arbitral Nacional, realizarán el curso para instructores técnicos de árbitros, desde el 4 al 7 de mayo en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá.
El curso se centrará en la formación de los instructores técnicos de las asociaciones arbitrales y se realizarán pruebas teóricas y prácticas. Habrá un participante de cada asociación, quien deberá ser el máximo responsable de la instrucción y formación de los árbitros y asistentes en su asociación.
A continuación se relacionan las corporaciones y asociaciones invitadas que participarán en el curso:
CORPORACIÓN ACADEMIA COLOMBIANA DE ARBITRAJE – BOGOTÁ
CORPORACIÓN COLEGIO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL- ANTIOQUIA
CORPORACIÓN ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE ÁRBITROS
CORPORACIÓN ARBITRAL, SOCIAL Y DEPORTIVA DE ANTIOQUIA – CASDA
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE ARAUCA
CORPORACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DEL ATLÁNTICO
ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE BOGOTÁ}
CORPORACIÓN DEPORTIVA ASOOCIACIÓN ÁRBITROS DE FÚTBOL DE BOLÍVAR
CORPORACIÓN ÁRBITROS DE BOYACÁ – DUITAMA
COLEGIO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE BOYACÁ
CORPORACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE CALDAS
ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE CASANARE
CORPORACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE CASANARE – COARFUCAS
ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DEL CAUCA
ACADEMIA DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DEL CHOCÓ
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DEL CESAR
ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE CUNDINAMARCA
COLEGIO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE CUNDINAMARCA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FUERZAS ARBITRALES – ASOCAFA
ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE LA GUAJIRA
ASOCIACIÓN HUILENSE DE ÁRBITROS DE FÚTBOL
ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DEL MAGDALENA
CORPORACIÓN ÁRBITROS DE FÚTBOL DEL META
ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE NARIÑO
ASOCIACIÓN NORTESANTANDEREANA DE ÁRBITROS DE FÚTBOL
CORPORACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE NORTE DE SANTANDER
ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DEL QUINDÍO
CORPORACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE RISARALDA
ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DE SANTANDER
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE ÁRBITROS DE SUCRE
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE ÁRBITROS DEL TOLIMA – ADAFTOL
ASOCIACIÓN TOLIMENSE DE ÁRBITROS DE FÚTBOL – ATAF
ASOCIACIÓN VALLECAUCANA DE ÁRBITROS DE FÚTBOL – AVAF
ACADEMIA DE ÁRBITROS DEPORTIVOS – ACANDI