Procuraduría abrirá nueva línea de investigación por desplome de edificio en Cartagena

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de una nueva línea de investigación sobre los hechos relacionados con el desplome de un edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo en Cartagena, que dejó 21 muertos y 23 heridos y que estaría relacionada con improvisación y falta de una política de gestión del riesgo.

Al término de la audiencia pública realizada con los ciudadanos de Montería, el jefe del Ministerio Público dijo estar “realmente conmovido por la descripción que dieron algunas de las víctimas, particularmente en lo que tiene que ver con quienes fallecieron, pues hubo, parece, no solamente improvisación, sino falta de planeación”, agregó.

Lamentó que “los municipios y muchos departamentos del país no han puesto en marcha y no han cumplido con la obligación de crear las políticas de gestión del riesgo y eso es lamentable” y se comprometió a “iniciar una investigación en esa materia, no quiero decir nada más porque no quiero comprometer la investigación, pero lo que cuentan las familias de que si hubiera habido más planeación, más celeridad, más efectividad en el rescate, seguramente no hubiera habido tantos muertos”, concluyó.