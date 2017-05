Unión Europea rechaza acusación de Theresa May sobre injerencia en elecciones en el Reino Unido

— La Unión Europea (UE) rechazó este jueves las acusaciones de la primera ministra británica, Theresa May, de que los “burócratas” en Bruselas estaban tratando de afectar la próxima elección en Reino Unido y de arruinar las conversaciones del Brexit.

En rueda de prensa al mediodía, Margaritis Schinas, portavoz en jefe de la Comisión Europea, dijo que la UE está demasiado ocupada como para preocuparse de la elección británica.

“No somos ingenuos, sabemos que va a ocurrir una elección en Reino Unido”, declaró el portavoz. “Esta elección en Reino Unido tiene que ver principalmente con el Brexit, pero nosotros, aquí en Bruselas, estamos ocupados en nuestro trabajo político, tenemos mucho que hacer”.

“Estamos muy ocupados y no vamos a enfocar nuestro trabajo en el Brexit”, agregó Schinas.

“Cuando tengamos un gobierno británico inmediatamente después de la elección de Reino Unido, estaremos muy ocupados en comprometernos de manera constructiva en la negociación del artículo 50, para lo cual ya estamos listos”, agregó el portavoz.

La primera ministra británica hizo el miércoles su declaración más punzante hasta ahora contra los “burócratas” de la UE en Bruselas, y los acusó de tratar de arruinar las conversaciones del Brexit.

En su conferencia de prensa afuera del número 10 de Downing Street, May dijo que los eventos de los últimos días han mostrado que sin importar los deseos de Reino Unido, hay algunas personas en Bruselas que no desean que las conversaciones sobre el Brexit tengan éxito y que no desean que Reino Unido prospere.

“La postura negociadora de la Comisión Europea se ha endurecido. Han surgido amenazas contra Reino Unido de políticos y funcionarios europeos”, acusó May.

La primera ministra británica dijo que estos actos han sido programados de forma deliberada para afectar el resultado de la próxima elección general.

May y el Partido Conservador siguen llevando la delantera en las encuestas de opinión, lo que indica una victoria para May con una gran mayoría el 8 de junio si es que las encuestas son correctas.(Información de Agencia Xinhua)