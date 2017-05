Advierten que parqueaderos ilegales saldrán beneficiados con Decreto del Distrito

El Concejal de Cambio Radical, Rolando González, calificó como lamentable la expedición de Decreto de Parqueaderos firmado recientemente por la Administración Distrital. “Estos incrementos son preocupantes para los usuarios de vehículos que van a los centros comerciales, según este Decreto las tarifas aumentarán hasta el doble, pues de $48, el cobro llegará a los $105”, señaló el cabildante.

El Decreto introdujo un parágrafo que no estaba contemplado y que indica que los parqueaderos que hubiesen registrado tarifas de servicio antes del 1 de julio de 2009 ante las Alcaldías Locales pueden cobrar hasta la tarifa máxima. “Esto significa que NO se identifica cuantos son en realidad, cuáles son y donde se ubican estos parqueaderos. Tampoco se establece bajo qué condiciones pueden cobrar esta tarifa o presentan un anexo que permita identificar los parqueaderos que realmente están legalizados” Resaltó el Concejal González

Me preocupa que del borrador inicial de decreto, se haya excluido la obligación de cumplir con espacios para las bicicletas, aspecto que afectará a los usuarios de este medio de transporte con el cuál se anula la opción de brindarles un espacio digno donde ubicarse.

Espero que la ilegalidad se logre combatir aunque el Decreto no ataca de fondo esta problemática en la ciudad. Esperamos que las Alcaldías Locales cumplan su función y que los dueños de los vehículos no paguen en un parqueadero ilegal una tarifa que no se va a reflejar sino en el bolsillo de los dueños.

“Considero que fue apresurado este incremento, solicité a la Secretaría de Movilidad que esperara los resultados de una consultoría que realizaron por más de dos mil millones de pesos sobre este impacto y que estaría para Junio de este año, pero el afán de beneficiar a un sector pudo más que la razón lógica de velar por los recursos públicos”