Padre de Leopoldo López, pide al CICR verificar condiciones de vida de su hijo

El padre del líder opositor y preso político Leopoldo López, internado en la cárcel de Ramo Verde, acusado de promover el inicio de las revueltas contra el régimen de Nicolás Maduro, pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- verificar el estado de salud de su hijo, así como las condiciones de vida en las que se encuentra, pues asegura, que han pasado 33 días sin lograr establecer contacto directo con él por orden del mandatario venezolano.

La petición de la familia de López, llegó después de que el líder opositor cumpla un mes sin comunicación, y de que dirigentes chavistas hayan difundido un vídeo a modo de “fe de vida”, cuya autenticidad los familiares del opositor cuestionan.

“Yo no puedo dar ninguna información certera hasta que yo vea a Leopoldo y él me diga qué es lo que está pasando, no en un vídeo editado de (diputado chavista) Diosdado Cabello, a quien no le creo nada”, dijo Tintori a periodistas desde la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas.

“No permiten visitas, pero permiten que Diosdado grabe vídeos de Leopoldo”, agregó Tintori para cuestionar también la actuación de los guardias de la prisión.

Además, la esposa del político acusó a Cabello y al Gobierno de Nicolás Maduro de difundir las informaciones sobre el supuesto traslado de López a un hospital militar para distraer la atención sobre la protesta antigubernamental registrada el miércoles en Caracas, que dejó otro joven fallecido y más de 200 heridos.

Los allegados a López están preocupados por la falta de noticias del opositor y temen por su estado físico, al tiempo que quieren saber acerca de su situación de incomunicación.

En las últimas semanas se ha recrudecido la situación política en Venezuela, con frecuentes manifestaciones callejeras, en las que se han registro muertos.

Por su parte, José Miguel Vivanco, Director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, pidió a Maduro, permitir que una delegación de la entidad visite a López en Ramo Verde para comprobar su estado de salud:

Solicité a Maduro que permita que delegación de Human Rights Watch visite a @leopoldolopez en Ramo Verde para comprobar su estado de salud pic.twitter.com/lPdi7AaMef — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 5, 2017

EFE.