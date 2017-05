Piden investigar a Epa Colombia por vender productos fraudulentos por redes sociales

El Invima pidió en las últimas horas a la Fiscalía y a la DIAN dar inicio a una investigación contra la joven Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, por la comercialización ilegal de los productos ‘Viku Diet Light Max Plus’ y ‘Viku Diet Light Max’.

Barrera sería investigada por los delitos de comercialización de productos fraudulentos y por posible contrabando.

El director del Invima, Javier Guzmán, recordó que la comercialización de productos fraudulentos es un delito penal en Colombia, y pidió la vinculación de la DIAN para determinar si la joven incurrió en el delito de contrabando.

Por redes sociales, Daneidy está promocionando las píldoras “Viku Diet Light Max Plus y Viku Diet Light Max”, que según ella, valen 180 mil pesos y son naturales.

“son totalmente naturales, no tienen contradicciones [contraindicaciones], no tienen nada. Y pues ya, amor, vienen de la China y me las traen aquí a Colombia para que yo las venda. Y son superbién, o sea usted en una semana está bajando tres kilos, amiga. Entonces, es superbueno, dos semanas está bajando seis kilos. Eso yo se lo recomiendo si usted lleva mi dieta. Mi dieta no son las mismas de Manuela Gómez [exprotagonista de novela]. Otra vez repito, no son las mismas de Manuela Gómez, las que ella vende son totalmente diferentes”, señala ‘Epa Colombia’ en un vídeo subido en su cuenta en Facebook.

Frente al medicamento, el Invima emitió una alerta sanitaria, al advertir que los productos ‘Viku Diet Light Max Plus y Viku Diet Light Max’, no cuentan con registro sanitario y por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal.

De acuerdo con la entidad, los productos sin registro sanitario pueden contener ingredientes que ponen en riesgo la salud de quienes los consumen.

“Si está consumiendo los productos Viku Diet Light Max Plus y Viku Diet Light Max, suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que representa para su salud” advirtió el Invima en la alerta sanitaria.